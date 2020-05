Rusland runder 250.000 smittede som andet land i verden

Rusland har det seneste døgn konstateret yderligere 9974 tilfælde af coronavirus.

Det bringer totalen for landet op på 252.245, oplyser sundhedsmyndigheder ifølge Reuters. Dermed er Rusland det andet land i verden til at registrere en kvart million smittetilfælde.

Det er imidlertid svært at sammenligne antallet af smittede på tværs af lande én til én. Teststrategierne er forskellige. Derfor er det også forskelligt, hvor mange der bliver testet, hvilket har en stor betydning for de samlede tal.

De 9974 nye tilfælde er den laveste stigning på et døgn siden 2. maj.

Ifølge russiske myndigheder er yderligere 93 coronasmittede døde. Dermed er der rapporteret i alt 2305 dødsfald relateret til coronavirus i landet.

Rusland er det land i verden med næstflest smittede. Kun USA har flere smittetilfælde. I USA er knap 1,4 millioner personer bekræftet smittet. Der bor dog også over dobbelt så mange mennesker i USA.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass er størstedelen af tilfældene registreret i den russiske hovedstad, Moskva. 130.000 personer i hovedstaden er bekræftet smittet med coronavirus.

Blandt de smittede er Dmitrij Peskov, som er talsmand for den russiske præsident, Vladimir Putin.

Peskov oplyste tirsdag, at han er testet positiv og modtager behandling på et hospital. I samme forbindelse sagde han, at der var gået en måned, siden han sidst mødte Putin fysisk.

Putin har i en periode arbejdet fjernt fra sin residens uden for Moskva. Og han holder mange møder digitalt.

Mandag sagde Putin, at myndighederne havde bremset sygdommen, og at visse restriktioner nu lempes.

Nyhedsbureauet Tass skriver, at produktionen af testudstyr til coronatest er optrappet, og der nu er udstyr til at foretage op til tre millioner test om ugen.

- Der foretages nu tre millioner test i Rusland om ugen, lød det fra lederen af forbrugerorganet Rospotrebnadsor, Anna Popova.

Hun sagde samtidig, at over 40 procent af de patienter, som er blevet smittet med Covid-19 i Rusland, har fået sygdommen ved at være i tæt kontakt med smittede.