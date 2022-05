Rusland stopper levering af strøm til Finland

Rusland stopper fra lørdag levering af strøm til Finland, meddeler RAO Nordic.

Det er et datterselskab af Ruslands statslige energiforsyningsselskab Inter RAO.

Årsagen er angiveligt, at RAO Nordic ikke har modtaget betaling.

Det finske energiselskab Fingrid siger, at det ikke er en trussel mod strømforsyningen til Finland.

Rusland leverer omkring ti procent af Finlands samlede energiforbrug.

- Den manglende import kan erstattes på elmarkedet ved at importere mere strøm fra Sverige og også delvist ved hjemlig produktion, siger Fingrid.

RAO Nordic siger ifølge Fingrid, at el-leverancen til Finland suspenderes 'indtil videre' på grund af problemer med at få betaling for den strøm, der sælges på markedet.

Krigen i Ukraine: Dagens overblik.

Fingrid siger, at selskabet ikke direkte er indblandet i betalingen.

Det er noget, der varetages af det pan-europæiske energiselskab Nord Pool. Og det selskab har ikke betalt Inter RAO siden den 6. maj.

En talsmand for Nord Pool vil over for Reuters ikke kommentere sagen.

Ifølge nyhedsbureauet AFP siger RAO Nordic, at der er tale om en meget usædvanlig situation, som ikke er set i de 20 år, der har været samarbejde om handel med strøm.

Sagen med strømleverancen kommer samtidig med, at de finske ledere har meldt ud, at de er positive over for at melde Finland ind i Nato.

Det er en holdning, som har udløst kritik og vrede i Rusland.

Det norske nyhedsbureau NTB skriver, at Finland også importerer gas fra Rusland.

Finland er ifølge avisen Iltalehti blevet advaret om, at Rusland måske lukker for gassen.

Men fredag afviste Dmitrij Peskov, talsmand for Ruslands præsident, Vladimir Putin, meldingerne fra avisen.

Han understregede, at det store russiske gasselskab Gazprom er en pålidelig leverandør.

Russisk gas dækker omkring fem procent af finnernes energibehov.

Finlands hjemmeproducerede energi kommer blandt andet fra atomkraft.