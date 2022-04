Rusland stopper med at levere gas til Polen onsdag. Det oplyser det polske gasselskab PGNiG tirsdag.

Selskabet har tirsdag fået besked fra det statslige russiske selskab Gazprom om, at der bliver lukket for gassen via rørledningen Yamal.

- 26. april 2022 har Gazprom informeret PGNiG om sin intention om fuldkommen at indstille leverancen i henhold til Yamal-kontrakten 27. april, meddeler det polske selskab.

Det skyldes, at PGNiG ikke vil betale for gassen i russiske rubler, som Rusland kræver. Det polske selskab mener, at Rusland med sit krav om betaling i rubler bryder den kontrakt, der er indgået.

Gazprom har ikke bekræftet udadtil, at gashanerne bliver lukket onsdag.

Men en kilde i selskabet siger til russiske nyhedsbureauer, at 'Polen skal betale for gasforsyning i overensstemmelse med de nye procedurer for betaling'.

Den polske regering har sagt, at den er forberedt på, at der kan komme et stop i leverancen fra Rusland.

- Der vil ikke blive mangel på gas i de polske hjem, skriver klimaminister Anna Moskwa ifølge nyhedsbureauet AFP på Twitter.

- Siden krigens første dag har vi erklæret, at vi er klar til at gøre os helt uafhængige af russiske råmaterialer.

De polske gaslagre er 76 procent fyldte, og der vil ikke blive mangel på gas i landet, forsikrer premierminister Mateusz Morawiecki.

Også PGNiG tilføjer, at Polen er forberedt og kan få sine forsyninger fra andre udbydere.

Alle leverancer til kunder i Polen vil fortsætte, forsikrer selskabet.

Efter at EU indførte sanktioner mod Rusland på grund af invasionen i Ukraine 24. februar, har Ruslands præsident, Vladimir Putin, indført krav om, at der skal betales i rubler.

Det har vestlige lande afvist. De henviser til, at kontrakterne er indgået i euro og dollar.

Det danske energiselskab Ørsted er et af de selskaber, der tidligere har afvist at betale i rubler. Ørsteds kontrakt med Gazprom løber frem til 2030.

Rusland har advaret EU-landene om, at der bliver lukket for gassen, hvis de ikke betaler i rubler.

Det har styrket den russiske valuta, der tog et alvorligt styrtdyk nedad, efter at vestlige lande indførte sanktioner. Men siden har den rettet sig op igen.

Sidste år fik EU omkring 40 procent af sin gas fra Rusland.