Rusland suspenderes fra FN's Menneskerettighedsråd

FN's Generalforsamling har ved en afstemning besluttet at suspendere Rusland fra FN's Menneskerettighedsråd. 93 stemte ja, 24 stemte imod.

Det kræver to tredjedeles opbakning for at suspendere et medlem. Lande, der undlader at stemme, indgår ikke i afgørelsen.

Dermed har et kvalificeret flertal støttet et amerikansk forslag, hvor det hedder, at Rusland ikke kan blive siddende som medlem efter invasionen i Ukraine.

Ukraines udenrigsminister siger umiddelbart efter afstemningen, at han er taknemmelig for afgørelsen ifølge Reuters.