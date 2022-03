Rusland udebliver fra retsmøde om krig i FN's øverste domstol

Rusland har mandag valgt at blive væk fra et retsmøde i Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag.

Det er Ukraine, som har bragt sagen om Ruslands krigshandlinger for domstolen.

Ukraine mener, at domstolen, der er FN's øverste dømmende organ, bør beordre et stop for den russiske invasion af Ukraine.

Men sagen optager tilsyneladende ikke Rusland. I hvert fald er sæderne for Ruslands delegation tomme ved retsmødet mandag.

- Domstolen beklager den manglende tilstedeværelse fra Den Russiske Føderation ved disse mundtlige procedurer, siger dommerformand Joan Donoghue.

Mandag og tirsdag, hvor retsmødet finder sted, skal dommere ikke beslutte, om Ukraine skal have medhold i sin sag.

Det handler i første omgang om, hvorvidt sagen haster så meget, at den skal beordre øjeblikkelige tiltag, før sagen kan udfoldes helt.

FN-domstolen har tidligere bedt Rusland om at være klar til at reagere, hvis den beordrer øjeblikkelige tiltag for at beskytte Ukraine. En dom kan for eksempel være, at Rusland beordres til straks at stoppe militære handlinger.

Ruslands ambassadør i Holland havde forud for retsmødet meddelt, at Rusland ikke planlagde at deltage.

Ukraines repræsentant i domstolen, Anton Korynevytj, kritiserer Ruslands fravær.

- At Ruslands sæder er tomme taler for sig selv. De er ikke her i retssalen. De er på slagmarken, hvor de fører en aggressiv krig mod mit land.

- Det er sådan her, Rusland løser stridigheder, siger han.

Domme fra ICJ er bindende. Men stater, herunder Rusland, har før ignoreret domme fra FN-domstolen.

Der er ikke sat en dato på, hvornår en dom vil falde.

Den Internationale Domstol blev oprettet af FN i 1945. Domstolen er også kendt under forkortelsen ICJ. Det står for International Court of Justice.

ICJ tager sig kun af sager mellem stater. Det gælder blandt andet territoriale stridigheder mellem lande.

Den har ikke mulighed for at behandle anklager mod for eksempel enkeltpersoner bag den russiske invasion af Ukraine.

Ukraine argumenterer i sagen for, at Ruslands påstand for at invadere Ukraine er falsk. Rusland har sagt, at der er sket 'folkedrab' på pro-russiske separatister i det østlige Ukraine.

Det har landet blandt andet brugt til at retfærdiggøre angrebet på Ukraine. Rusland insisterer på at kalde invasionen for en 'særlig militæroperation'.

Ord som krig og invasion er forbudt at bruge i russiske medier, selv om det reelt er en krig, som Rusland begyndte for halvanden uges tid siden ved at sende styrker ind i Ukraine.