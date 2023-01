Rusland: Vi bliver angrebet

Den russisk-indsatte guvernør for Sevastopol, Mikhail Razvozhayev, hævder mandag ifølge Reuters, at byens luftforsvar har nedskudt tre formodede ukrainske droner.

Angiveligt kommer det som en del af et igangværende angreb, som Rusland arbejder på at afværge.

Mikhail Razvozhayev hævder yderligere, at dronerne blev skudt ned over havet, og at der ikke er nogen skader på infrastruktur.

Han afviser i et opslag på det sociale medie Telegram ifølge Reuters, at der var eksplosioner i selve byen. Luftforsvaret overvåger fortsat luftrummet.

Havnebyen Sevastopol på Krim-halvøen er blevet angrebet af Ukraine flere gange, siden Rusland invaderede landet i februar.

Krim-halvøen har været annekteret af Rusland siden 2014.

Det formodede ukrainske angreb kommer, efter at et større russisk missilangreb ramte en boligblok i byen Dnipro lørdag.

Et barn er blandt de mindst 30 bekræftede dødsofre fra lørdagens angreb.

Ruslands forsvarsministerium nævnte søndag ikke boligblokken i Dnipro i den daglige opdatering om den foregående dags angreb.

- Alle planlagte objekter blev ramt. Målene for angrebet er nået, lød det i en meddelelse fra ministeriet.

Mandag lyder det fra Kreml ifølge Reuters, at russiske styrker ikke forsøgte at ramme beboelsesejendomme i lørdagens angreb.

I stedet giver Rusland ukrainske antiluftskyts skylden for, hvad en talsmand kalder 'situationen'.

En talskvinde for det ukrainske militær i den sydlige del af landet siger, at Rusland lørdag kun har affyret omkring halvdelen af de krydsermissiler, der er opstillet på et skib på Sortehavet.

- Det kunne tyde på, at de stadig har visse planer, siger talskvinden, Natalia Humeniuk.

- Vi må forstå, at de stadig kan blive taget i brug, tilføjer hun.