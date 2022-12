Ruslands vilde krav

Der bliver ikke tale om en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine, hvis ikke russerne kan beholde de regioner, som de har gjort krav på under krigen.

Det siger det russiske præsidentkontors talsmand, Dmitrij Peskov, onsdag.

Rusland har erklæret de fire ukrainske regioner Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja for værende russiske efter folkeafstemninger i september.

Afstemningerne er blevet fordømt og affejet af Vesten - herunder Danmark.

Rusland mener dog, at de fire østlige regioner - samt Krim-halvøen, som blev annekteret i februar og marts 2014 - nu er en del af Rusland.

- Der kommer ikke nogen fredsaftale med Ukraine, der ikke tager højde for den øjeblikkelige virkelighed med hensyn til russisk territorie, som fire regioner er blevet en del af, siger Dmitrij Peskov og fortsætter:

- Planer, der ikke tager højde for virkeligheden, bliver ikke fredelige.

Rusland har ikke fuld militær kontrol over nogen af de fire regioner, som det har gjort krav på. Regionerne udgør cirka 15 procent af Ukraines territorie.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har fremlagt et bud på en fredsaftale, som han vil have verdens fremtrædende ledere til at diskutere på et topmøde. Zelenskyjs plan består af ti forskellige punkter.

Blandt andet skal Ukraine have alle landets regioner tilbage - inklusive Krim.