Russisk hackergruppe angriber Norge: Truer Stoltenbergs familie

Den russiske hackergruppe Killnet har onsdag angrebet Norge og er lykkedes med at bryde en lang række offentlige myndigheders hjemmesider ned.

Det skriver den norske avis Dagbladet.

Killnet er en kendt prorussisk aktør, der hævder at stå bag en række cyberangreb i forbindelse med krigen i Ukraine.

På beskedtjenesten Telegram kommer gruppen også med trusler mod Natos norske generalsekretær, Jens Stoltenberg, og hans familie. Gruppen har tidligere skrevet:

- Jeg glemte at præsentere dig for vores fjende nummer 1 - Jens Stoltenberg. Denne djævel vil stå til ansvar for ethvert liv for en russisk soldat. Og det samme vil hans familie, hans børnebørn og hans støtter, lød beskeden.

I Danmark holder Center for Cybersikkerhed (CFCS) nøje øje med hackergruppen, der har udført angreb mod myndighedshjemmesider, banker og TV-stationer i flere europæiske lande.

Det fremgår af en rapport fra CFCS, der er blevet offentliggjort i denne uge.

Grupper som Killnet har også betydet, at CFCS for nylig hævede truslen om cyberaktivistiske angreb fra lav til middel som følge af Ruslands invasion i Ukraine.

