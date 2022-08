Russisk kryptobaron fanget på ferie og udleveret til USA

Efter mere end fem års forhandlinger har USA torsdag fået udleveret Aleksandr Vinnik - en russisk kryptobaron, som er tiltalt for hvidvask af mere end fire milliarder dollar, fra Grækenland.

Det oplyser det amerikanske justitsministerium i en pressemeddelelse.

Det er en stor fisk, USA har fået fingrene i - ikke mindst med det højspændte forhold mellem landet og Rusland taget i betragtning.

USA's vicejustitsminister, Kenneth A. Polite, siger i pressemeddelelsen, at udvisningen demonstrerer regeringens iver for at bekæmpe cyberkriminalitet.

- Justitsministeriet takker Grækenlands regering og i særdeleshed dets justitsministerium for deres indsats for at sikre den anklagedes overførsel til USA, siger Polite.

Aleksandr Vinnik stod ifølge anklagen bag BTC-e, en online markedsplads for kryptovaluta. Her skulle han have tjent stort på at lade organiserede kriminelle hvidvaske mere end fire milliarder dollar.

Beløbet svarer til lige knap 29,1 milliarder danske kroner. Det er næsten lige så mange penge som det danske medicinalselskab Novo Nordisk havde i overskud de første seks måneder af 2021.

Fanget på ferie

Vinnik blev snuppet under en ferie i Grækenland. En betjent afledte hans opmærksomhed med et trivielt spørgsmål, mens en anden nuppede hans telefon.

Herefter blev russeren tiltalt for at have fået betaling for sine ydelser fra en flamboyant vifte af kriminelle bagmænd. Pengene skulle være strømmet ind på baggrund af hackerangreb, identitetstyveri, narkoringe, snyd med udbytteskat og bestikkelse af embedsmænd.

Og torsdag er han altså ankommet til USA. Fredag blev han stillet for en dommer i San Francisco, som ligger i den nordvestlige del af delstaten Californien.

Retsmødet var det indledende i en længere sag, hvor der kræves, at Vinnik skal betale mere end 100 millioner dollar.