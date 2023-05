Russisk medie: Olieraffinaderi angrebet med drone

Et olieraffinaderi i det sydlige Rusland er blevet udsat for et droneangreb, oplyser de russiske myndigheder fredag morgen ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Angrebet har medført en brand på et 60 kvadratmeter stort område på olieraffinaderiets territorium, oplyser en beredskabskilde til Tass.

Ifølge Reuters skriver det russiske nyhedsbureau Ria Novosti, at ingen er omkommet i angrebet.

Det er anden gang på to dage, at russiske myndigheder melder om et droneangreb på et raffinaderi.

Opdateres...