Ryanair vinder klager over EU-godkendt støtte til konkurrenter

Lavprisselskabet Ryanair har onsdag ved EU-Domstolen foreløbig vundet to sager om statsstøtte til konkurrenter.

EU-Domstolen har annulleret afgørelser fra EU-Kommissionen om godkendelse af støtte til hollandske KLM og portugisiske TAP.

Retsvirkningen af disse domme er dog suspenderet, indtil EU-Kommissionen har set på sagerne igen. Det fremgår af en skrivelse fra EU-Domstolen.

EU-Domstolens lavere instans - EU-Retten - har annulleret afgørelsen om KLM, der er truffet i forbindelse med coronakrisen, på grund af 'en utilstrækkelig begrundelse'. Det samme gælder afgørelsen om TAP.

- På baggrund af pandemiens særligt skadelige virkninger på den nederlandske økonomi suspenderede EU-Retten imidlertid retsvirkningerne af annullationen, indtil Kommissionen vedtager en ny afgørelse, hedder det.

EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager godkendte sidste år statsstøtte til KLM for 3,4 milliarder euro. Portugal fik godkendt støtte på 1,2 milliarder euro til TAP.

- EU-Kommissionens godkendelse af statsstøtte til Air France-KLM og TAP var i strid med de grundlæggende principper i EU-lovgivningen. Den skruede tiden tilbage i hele liberaliseringsprocessen ved at belønne ineffektivitet og tilskynde til unfair konkurrence i lufttransporten, skriver Ryanair i en kommentar ifølge nyhedsbureauet Reuters.

EU-Kommissionen har ekspederet bunkevis af ansøgninger om statsstøtte fra de 27 medlemslande. De lagde pres på EU-Kommissionen, da trængte virksomheder var i fare for at bukke under, og mange arbejdspladser har været truet.

Onsdag har EU-Domstolen også taget stilling til en anden klage fra Ryanair. Den omhandler en general spansk ordning om rekapitalisering af strategisk vigtige virksomheder.

Her lyder afgørelsen, at det er en statsstøtteordning, men den 'er forholdsmæssig og udgør ikke forskelsbehandling'.

Der er med andre ord ikke noget galt med den fond på i alt 10 milliarder euro, mener EU-Domstolen, som afviser klagen.