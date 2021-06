Sagnomspunden guldmønt slår verdensrekord på auktion i USA

En sjælden amerikansk guldmønt kendt som '1933 Double Eagle' er tirsdag blevet solgt for knap 18,9 millioner dollar på en auktion i New York City.

Beløbet svarer cirka 115 millioner kroner, hvilket gør det til den dyreste mønt, der nogensinde er solgt på auktion.

Ikke dårligt med tanke på, at mønten, da den blev produceret i 1933, bare var 20 dollar værd.

Mønten er speciel, fordi den er blandt de sidste guldmønter produceret af United States Mint for landets finansministerium, der skulle have været i cirkulation.

'1933 Double Eagle'-mønterne nåede dog aldrig at blive sat i omløb, da daværende præsident Franklin D. Roosevelt samme år besluttede, at USA ville droppe guldstandarden i et forsøg på at løfte landets økonomi ud af Den Store Depression.

Var ulovlige at eje

Efterfølgende blev det beordret, at alle mønterne skulle destrueres med undtagelse af to, der blev givet til USA's Nationalmuseum.

I årene efter dukkede flere af mønterne dog op på markedet igen. Det fik i 1944 Secret Service til at konkludere, at flere af mønterne var blevet stjålet, og at de var ulovlige at eje.

Samme år blev en af de stjålne mønter købt og ved en fejl givet en eksporttilladelse, hvorefter den endte i kong Farouk af Egyptens møntsamling, inden den forsvandt fra jordens overflade, efter at han blev væltet i et statskup i 1952.

I 1996 dukkede mønten så op igen efter en razzia af Secret Service på hotellet Waldorf Astoria i New York.

Statens ejendom

Herefter fulgte et fem år langt retsligt efterspil, hvor det til sidst blev besluttet, at den stjålne mønt godt måtte ejes af en privatperson.

I løbet af årene er flere '1933 Double Eagle'-mønter dukket op, men de er alle blevet erklæret for den amerikanske stats ejendom.

Det gør mønten solgt tirsdag til den eneste '1933 Double Eagle' i verden, som det er lovligt at eje.

Der findes i dag kun 14 kendte eksemplarer af mønten, hvoraf den amerikanske stat er i besiddelse af de sidste 13.