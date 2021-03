0 smittede: Tvunget til at lukke gymnasium

Styrelsen for Patientsikkerhed pålagde onsdag Esbjerg Gymnasium at lukke ned fra torsdag og fremefter, selvom ingen er registreret smittet på skolen

Med kort varsel fik Esbjerg Gymnasium besked på at lukke ned, da incidenstallet for smitte i området er for højt.

Det er på trods af, at der ikke har været nogen smittede på skolen, hvor alle elever har skullet fremvise en negativ test.

Det fortæller skolens rektor, Sune Ahrenkiel, til Ekstra Bladet.

- Jeg vil jo sige det på den måde, at vi ligger i det område, hvor der er rigtig, rigtig meget smitte lige nu. Men selvfølgelig er vi ærgerlige over det, fordi både elever og undervisere trænger til at komme tilbage.

- Vi nåede lige at komme i gang i mandags, og vi har selvfølgelig planlagt, hvordan de næste par uger skulle foregå inden påske. Så på den måde er det jo ærgerligt, men jeg har også fuld forståelse for det, når smittetrykket er så højt her, som det er lige nu, siger han.

Alle viser test

Selvom smittetrykket er højt i området, hvor skolen ligger, har der ikke været en eneste smittet på skolen endnu.

- Vi har jo tjekket alle siden i mandags med en test, der ikke er over 72 timer gammel test. Så vi har ingen smittede haft inde på skolen her hos os. Det har vi ikke. Alle har skullet fremvise en negativ test.

Forstår årsagen

Rektor Sune Ahrenkiel understreger dog, at han forstår årsagen til, at skolen lukkes igen.

- Det kan jeg sagtens forstå. Men selvfølgelig hungrer de unge mennesker efter at komme tilbage, det er der slet ingen tvivl om, og det er jo først og fremmest dem, vi skal sørge for, ikke bliver mere demotiverede, end de er i forvejen.

- Har I fået stillet en genåbningsdato i udsigt?

- Nej, men vi kan jo først komme tilbage 6. april (efter påskeferien, red.), og så er der vel styr på smitten i den her del af Esbjerg, og så satser jeg på, vi kommer meget mere i gang, end vi har været hidtil, siger Sune Ahrenkiel.

Flere skoler lukket

Ekstra Bladet har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, der forklarer, at man lukker skolerne ud fra et forsigtighedsprincip.

- Vi lukker Esbjerg Gymnasium midlertidigt, da vi vurderer, at der ellers vil være stor risiko for smitteudbrud på gymnasiet. Esbjerg Gymnasium ligger i et område med meget høj incidens og en overrepræsentation af børn og unge blandt de smittede. Vi er nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at få nedbragt smitten, siger Charlotte Hjort, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Flere skoler i landet er i øjeblikket lukket på baggrund af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det drejer sig om ti skoler, som er helt lukkede, mens yderligere fem har fået påbud om at indføre skærpede restriktion.