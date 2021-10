0. klasse får forbud mod smartwatches på Aarhus-skole

Elever i 0. klasse på Risskov Skole har fået forbud mod at tage smartwatches med i skole.

Det skriver JP Aarhus.

- I år er der mange af vores nye skolestartere, der har de her ure med, siger Lene Brejnegaard, der er skoleleder på Risskov Skole.

Smartwatches er små digitale ure, der udover at vise klokkeslæt også har en række andre digitale funktioner ligesom en smartphone.

- De har funktioner som et digitalt device, som børn i 0. klasse slet ikke kan håndtere konsekvenserne af, siger Lene Brejnegaard.

For skolens personale giver det en ekstra udfordring, at de små har de digitale ure med.

- Det gør, at der er noget nyt, personalet skal holde øje med. Det kan jo være, at børnene kommer til at tage billeder og sende rundt, og det kan have vidtrækkende konsekvenser, som ingen børn på den alder kan overskue overhovedet, siger Lene Brejnegaard.

Hun har ikke tal på antallet af elever, der er mødt op i skole med smartwatches. Men det er nok til, at skolen har set et mønster og nu vælger at sætte ind med et forbud.

- Det er på et niveau, der gør, at lærere og pædagoger bliver opmærksomme på det, fordi det er nyt, at børn ned i 0. klasse har den slags ure, siger hun.

Lene Brejnegaard kalder det 'bemærkelsesværdigt', at så mange små børn har så avancerede ure.

Forbuddet på skolen betyder, at smartwatches hører ind under samme kategori som telefoner, som børnene også først får lov til at bruge i skoletiden, når de er et par år ældre.

Claus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen, har ikke hørt om andre skoleforbud mod smartwatches rundt omkring i landet, men han bakker op om det.

- Det er et fint emne at tage op i en skolebestyrelse, siger han.

Claus Hjortdal genkender problematikken, da der i hans øjne af og til er problemer med elevernes personlige digitale udstyr i folkeskolen.

- Det forstyrrer og tager elevernes opmærksomhed. De er ikke koncentrerede eller til stede i undervisningen, siger Claus Hjortdal.

- Det kan man sagtens få en fornuftig snak med både forældre og elever om, siger han.