1 års bryllupsdag i morgen: Nu skal Tina forlade Danmark

De har deres første bryllupsdag påskesøndag.

Men i stedet for en romantisk fejring bruger det dansk-thailandske ægtepar Bo og Tina Reenberg Hansen deres weekend på at bygge om i familievillaen i Græsted.

11. marts fik Tina nemlig afslag på opholdstilladelse og besked på at være ude af landet senest 11. april. Og fordi parret samtidig fik af vide fra Udlændingestyrelsen, at de kunne 'udøve deres familieliv' i Thailand, kæmper de med at få klargjort villaen til udlejning samtidig med at de sætter sig ind i mulighederne for at blive i Danmark.

- Alt hvad vi troede, vi havde styr på, det er bare væk, siger Bo Reenberg Hansen, der har eget firma i Danmark, til Ekstra Bladet.

Usandsynligt

For at få opholdstilladelse i Danmark, stiller den danske stat som krav, at man enten har et fuldtidsjob eller er selvstændig.

Parret, der mødte hinanden under en forretningsrejse i Tjekkiet, mener, at Tina tilhører sidstnævnte, da hun har en selvstændig forretning i Thailand. Når Tina er i Thailand, står hun selv bag disken fra seks om morgenen til otte om aftenen, fortæller Bo Reenberg Hansen.

Tinas forretning i Thailand, som hun kan bevise over for de danske myndigheder, at hun betalt skat af. Privatfoto.

I de perioder Tina har været i Danmark, har hun styret forretningens økonomi og indkøb, ligesom hun via et webcam kan følge med i butikken fra Græsted.

Men Udlændingestyrelsen skriver i afslaget, som Ekstra Bladet har set, at de finder det 'usandsynligt', at hun har arbejdet fuld tid for forretningen.

- De er fuldstændigt ligeglade, fordi Tina ikke kan levere et regnskab ud fra danske standarder. Derfor kan hun ikke bevise sit arbejde, fortæller Bo Reenberg Hansen frustreret.

Mor og søn i Danmark

Nu er Bo Reenberg Hansen ved at gøre op med sig selv, om familien eksempelvis skal flytte til Sverige, hvor kravene for ophold er mildere.

- Men hvorfor flytter I ikke bare til Thailand?

- Jeg har en gammel mor på 84, der ikke kan klare sig selv, hvis jeg ikke hjælper hende, lyder det. Han har også en voksen søn, der på grund af udfordringer i det daglige har brug for sin far i hverdagen.

- Jeg har gjort, hvad jeg kan for Danmark hele mit liv, og når jeg endelig har brug for at være sammen med hende jeg elsker, så siger de: 'du flytter bare', lyder det frustreret.

Vil arbejde

Bo Reenberg Hansen har forståelse for, at man fra myndighedernes side ikke ønsker, at udlændinge skal komme til Danmark og leve af offentlige ydelser.

Viceborgmesteren og politichefen i landsbyen, hvor Tinas forretning ligger, har begge vidnet på, at forretningen eksisterer og drives af Tina. Privatfoto.

Men netop derfor burde der være plads til en som Tina i Danmark, mener han:

- Jeg arbejder, hun vil arbejde. Hvis folk kan forsørge sig selv, burde de få lov til at være her.

Ægteparret har klaget til Udlændingestyrelsen over afgørelsen og håber på, at Tina får lov til at blive i Danmark, imens sagen bliver behandlet. For en sikkerheds skyld er der købt en enkeltbillet til Thailand den 11. april.

Ægteparret møder masser af støtte fra venner, organisationer og også den radikale folketingspolitiker Andreas Steenberg.

- Alle kan se, at vi elsker hinanden og spørger os, hvorfor vi ikke kan blive her, når vi jo er gift, fortæller Bo Reenberg Hansen.

- Hvad fanden er Danmark værd, hvis man ikke engang har rettigheder i sit eget land?

Ekstra Bladet har kontaktet Udlændingestyrelsens presseafdeling for en kommentar. Styrelsen skriver på deres hjemmeside, at henvendelser besvares mandag til fredag.