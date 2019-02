1 mio. husstande får dyrere bredbånd

Svag konkurrence på bredbåndsmarkedet betyder, at over en million danskere har fået hævet prisen på bredbånd med op til 15 pct. fra årsskiftet. Det skriver Finans.

Mens TDC er altdominerende i de store byer med sit kabel-tv-net, har elselskaberne skabt lokale monopoler uden for de største byer med deres fibernet. Derfor kan selskaberne hæve priserne på grund af for svag konkurrence, lyder kritikken.

- Konkurrencen fungerer ikke ordentligt. Elselskaberne udnytter, at de har mange geografiske områder for sig selv med fibernettet. Samtidig venter vi stadig på at se, at konkurrencen på TDC’s kabel-tv-net fungerer optimalt. I sidste ende betaler forbrugerne for den manglende valgfrihed, siger cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk Martin Salamon til Finans..

Hvis der kun er én ejer af kablerne i jorden i et område, har konkurrerende internetudbydere svært ved at bide sig fast, mener Dansk Industri (DI).

Det er især produkterne Fullrate og Hiper, der har skruet helt op for priserne. Finans skriver, at Fullrates 100 megabit bredbånd er hævet med 15 procent fra 2019.

TDC oplyser til Finans, at man har været nødt til at skrue op for priserne, fordi man hvert år investerer fire milliarder i digital infrastruktur.

Se også: Sendte forkert regning til Dorte i to et halvt år: - Groft!

Se også: Solgte til TDC og lovede gode priser: Nu bliver det dyrere

Tele-millionærer forgyldt af TDC igen: Sådan gjorde de