1 ud af 40.000 risikerer alvorlige bivirkninger af AstraZeneca-vaccine

En ud af 40.000 risikerer at få alvorlige bivirkninger af AstraZeneca-vaccinen, oplyser Sundhedsstyrelsen

En ud af 40.000 personer risikerer at blive ramt af alvorlige bivirkninger på grund af AstraZenca-vaccinen.

Det oplyser Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen på et pressemøde onsdag.

Det sker samtidig med, at myndighederne fortæller, at det officielle Danmark har droppet brugen af AstraZeneca-vaccinen mod corona i Danmark.

- Vi kan beskrive et nyt syndrom, der hedder VITT, som nu kan skrives ind i vores lægebøger. Vi har også nu afdækket, at der en øget risiko for det helt alvorlige sygedomsbilleder, siger Søren Brostrøm.

- Cirka 1 ud af 40.000 kan forvente at få et alvorligt sygdomsforløb.

Han fortæller, at myndighederne har undersøgt AstraZeneca grundigt, siden det kom frem, at der måske var sammenhæng mellem blodpropper og folk, som havde modtaget vaccinen.

Meldingen kommer samtidig med, at Danmark fra officielt hold har stoppet med brugen af AstraZeneca-vaccinen.