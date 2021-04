1. april: Nullermænd og plastik på Mars

Her er overblikket over dagens narrestreger

Det er dagen, hvor du ikke rigtig kan stole på noget som helst.

Siden 1900-tallet har danske medier skrevet udspekulerede falske nyheder 1. april, og virksomheder både i Danmark og udlandet hopper også med på traditionen med aprilsnar.

Få et overblik over nogle af torsdagens forsøg på at narre verden her:

Statsministeriet søger chef til Småtingsafdelingen

Småtingsafdelingen, der er en nyoprettet styrelse under Statsministeriet, søger en digital chef. Her betyder overblikket ikke noget. Chefen skal i stedet have øje for ”de virkelig bittesmå detaljer”.

Det fremgår af en jobannonce på Jobindex.

Chefen skal prioritere borgeres og virksomheders input, som måske er blevet overset.

Som eksempler på de små detaljer nævnes: Hvor stor krumningen må være på bananer, hvor meget støj der kan accepteres fra en over-/underbo en søndag klokken 14 i det sydlige Lemvig, og hvor stor forsinkelse der må være på streamede fodboldkampe, så man ikke risikerer at høre naboens jubelbrøl, før man selv har set målet.

For at søge jobbet behøver man intet overblik, og ansøgningsfristen til det nyopslåede job er 1. april i år.

Kvinfo vil gøre rent i sproget – nullermænd skal hedde nullerpersoner

Mange gør forårsrent i hjemmet. Men står det til Kvinfo, der er et videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed, skal der også ryddes op i det ”kønnede” sprog.

Det skriver Kvinfo på sin hjemmeside.

Klumperne af støv, der samler sig i hjørner, kaldes traditionelt nullermænd, men det skal være slut.

Nullerpersoner bør være det nye ord, lyder det fra Kvinfo. Videnscentret henviser til, at det i Norge hedder hybelkanin (på dansk kollegiekanin), i Sverige dammtuss (støvtot) og på hollandsk stofvlok (støvfnug).

Kvinfo vil bede Dansk Sprognævn introducere det nye ord.

DF’s Søren Espersen flytter til Grønland og stifter nyt parti

Søren Espersen har siden 2005 været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, men nu er det slut.

Espersen, der blandt andet er partiets udenrigs-, færøerne- og grønlandsordfører, har besluttet at flytte til Ilulissat (Jakobshavn) i Grønland, hvor han har sammen med unge grønlændere har stiftet Grønlandsk Folkeparti.

Det oplyser han i en pressemeddelelse, der er delt på Twitter.

- Det er en gammel drøm, der nu går i opfyldelse, siger han i meddelelsen.

Søren Espersen vil stå på stemmesedlen til valget i Grønland 6. april, lyder det.

Volkswagen skifter navn i USA efter elbilsfokus

Den tyske bilgigant Volkswagens amerikanske datterselskab, Volkswagen of America, skifter officielt navn til Voltswagen of America.

Navneskiftet sker for at signalere den ikoniske bilproducents strategiske skift mod elbiler, skrev selskabet på sin hjemmeside onsdag.

- Det nye navn og det nye brand symboliserer det højspændte momentum, Voltswagen har startet mod målet om at flytte alle mennesker fra sted til sted med elbiler, skriver Voltswagen i en nyhed.

Selskabet måtte trække i land, inden kalenderen viste 1. april. De indrømmede, at der var tale om et pr-stunt og tidlig aprilsnar.

Nasa finder engangsplastik på Mars

Det er langtfra kun på kloden, at der bliver smidt plastik i naturen.

Det amerikanske rumagentur, Nasa, oplyser i en pressemeddelelse, at rumkøretøjet ”Perseverance” har fundet, hvad der ser ud til at være engangsplast på Mars.

Det skriver avisen The Guardian.

- Mens det er svært at fastslå præcist, hvad disse ting var, var flere af dem i forhold til form og størrelsen lig et typisk plastiksugerør, gaffel eller en rørepind fra Jorden, siger David Jones, der er leder af missionen, i meddelelsen.

Fundet rejser igen spørgsmålet, om der har været liv på Mars, mener han.

Kilder: Jobindex, Kvinfo, Volkswagen og The Guardian.