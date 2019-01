1.g-drenge lagde en annonce på DBA: Nu ejer de succesfuld virksomhed

Mathias Wagner og Oliver Hofstra var 16 år og gik i 1.g på handelsskolen i Odense, da de tilfældigt mødte hinanden til en nytårsfest.

Der gik ikke lang tid, før de to teenagere begyndte at snakke om, at de godt kunne tænke sig at starte noget op sammen.

En weekend, hvor de to drenge fra Fyn var i gang med at indrette den enes værelse, fandt de en gammel kabeltromle.

- Vi gik lidt og manglede noget at lave, og tænkte, at det egentlig kunne være et fedt møbel. Så vi gik i gang med at lave det, siger den i dag 20-årige Mathias til Ekstra Bladet.

Solgt på et par timer

Kabeltromle-bordet blev olieret, malet og færdigt, og så tænkte de Mathias Wagner og Oliver Hofstra ikke så meget mere over det. Lige indtil flere af deres venner og familiemedlemmer med begejstring fik øje på det, og ville have drengene til at lave nogle flere borde.

Det hele startede med et kabeltromlebord, de to fynske gymnasiedrenge lavede til sig selv. Foto: Hofstra & Wagner

- Så for at tjekke, om der også var interesse fra folk, vi ikke kendte, prøvede vi at sætte et enkelt bord til salg på DBA. Der gik blot et par timer, før det var solgt, siger Mathias Wagner til DBA Guide.

Så de to fynske 1.g'ere prøvede at sætte to borde mere til salg. Igen blev de hurtigt solgt. Det var her, at det gik det op for de to venner fra Aarup, at de havde fundet dét, de gerne ville arbejde med.

Geninvesterede alt

I dag arbejder Mathias Wagner og Oliver Hofstra fuld tid i deres egen møbelvirksomhed 'Hofstra & Wagner'. Repertoiret er udvidet, så der findes omkring 100 forskellige varer på deres hjemmeside.

Udover Danmark har virksomheden også solgt møbler til Tyskland, Norge, Sverige og Spanien, og nu arbejde de på at åbne en webshop i Sverige. I Danmark har de et kontor og et lager og har også netop fået ansat en praktikant.

- Vi er efterhånden blevet et dansk designbrand, som primært har fokus på kabeltromler. Men vi laver også andre ting, der er eksklusivt og unikt, siger den 20-årige iværksætter til DBA Guide.

Han fortæller, at de to drenge i starten geninvesterede alt, hvad de tjente på tromleborde og møbler, men efterhånden er de begyndt at få en indtægt, som gør, at de kan leve af ’Hofstra og Wagner’.

- Lige nu er det fuld tid. Så det er noget, vi lever af. Altså, ikke ensbetydende med, at vi ligger og kører rundt i dyre biler og alt muligt, men det kan løbe rundt og der kan også udbetales løn, fortæller Mathias Wagner til Ekstra Bladet.

En presset, men sjov gymnasietid

Selvom de to fynboer i løbet af gymnasieårene mest så møbelsalget som en hobby, brugte de alligevel flere timer på det stort set hver dag.

- Når vi for eksempel fik fri fra skole klokken fire, så skulle vi derned nogle timer, og så kunne vi lige nå hjem og få lidt at spise, og så skulle man i gang igen, siger Mathias Wagner.

Mathias og Oliver har efterhånden udvidet webshoppen med en masse andre varer end kabeltromlebordene, som det hele startede med. Blandt andet et vægur som dette. Foto: Hofstra & Wagner

Han husker de tre år på handelsskolen som en hård tid, hvor de hele tiden kæmpede med at holde fraværsprocenten nede.

- Så det var en presset, men også en sjov tid. Vi så det jo ikke rigtigt som et arbejde, så hvis vi brugte hele weekenden på det og gik glip af noget socialt, så måtte vi bare tage det med.

Selvom størstedelen af Mathias Wagners og Oliver Hofstra venner og lærere var meget forstående for, hvor meget tid, de to ambitiøse teenagedrenge dengang brugte på møbelvirksomheden, var der da også nogle, der ikke forstod, at de ikke brugte mere tid på fest og farver.

- Det var da nogle stykker, som syntes, at det var da noget underligt noget at bruge sin gymnasietid på. Nogle tænkte vist, at når vi var færdige med gymnasiet, var vi nok også færdige med den idé, vi havde om at skabe vores eget firma, griner Mathias Wagner i samtalen med Ekstra Bladet.