10-årig døde under TikTok-udfordring: Nu sagsøges platformen

TikTok anbefalede en kvælnings-udfordring til en 10-årig pige, der døde efter at have deltaget

TikTok sagsøges for at medvirke til 10-årig piges død, efter hun deltog i en viral TikTok-udfordring.

Amerikanske Nylah Andersson blev sidste år fundet bevidstløs på sit værelse i Philadelphia, efter at være blevet anbefalet en 'Blackout-udfordring' af TikToks algoritme.

Efter fem dage med intensiv behandling døde hun af sine skader.

Det skriver The Independent.

Udfordringen gik ud på, at brugerne skulle filme sig selv holde holde vejret så længe, at de mistede bevistheden.

De deltagende rapporterede om en kraftig euforisk følelse, når de vågnede igen.

Forældrene sagsøger nu den kinesiske videoplatform for uagtsomhed og for at have promoveret udfordringen gennem algoritmen, der var tilpasset et barns interesser.

- Algorithmen fastslog, at den dødelige blackout-udfordring var veltilpasset og sandsynligvis vil være af interesse for 10-årige Nylah Anderson, og hun døde som følge heraf, siger den afdødes mor, Tawainna Anderson, i sin klage.

I en erklæring har TikTok tidligere fralagt ansvaret. Begrundelsen var, kvælningslegen eksisterede længe før TikTok.

'Denne foruroligende udfordring, som folk synes at lære om fra andre kilder end TikTok, går længe før vores platform' udtalte platformen om dødsfaldet.