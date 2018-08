10-årig fik flænset benet op på rulletrappe: Nu skal medarbejderne på kursus

28. august kørte en 10-årig pige med sin far op ad rulletrappen mellem spor tre og fire på Københavns Hovedbanegård, da en metalskinne pludselig flænsede pigens ben op så man kunne se ind til skinnebenet, fortalte et vidne til ulykken dengang til Ekstra Bladet.

Pigens far og to andre andre kom også til skade, og efterfølgende er det kommet frem, at rulletrappen ikke havde fået sin lovpligtige inspektionseftersyn, der skulle være udført fem måneder tidligere. Det kom også frem, at rulletrappen kort inden ulykken faktisk var blevet taget ud af drift, da den blev skønnet at være farlig af DSB's ansatte.

Rulletrappe lappet med gaffa: - Det er ikke i orden

For kreativ

Men en underleverandør til en underleverandør til DSB havde efterfølgende været lidt for kreativ, da han reparerede rulletrappen, indrømmer DSB nu.

- Vi har haft et uvildigt firma til at undersøge rulletrappen, og der er det blevet konkluderet, at reparationen udført af vores underleverandør ikke var forsvarlig. Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, og derfor er jeg blevet oplyst, at ISS og deres underleverandør vil sikre sig, at medarbejderne får et kursus i, hvornår en rulletrappe er i forsvarlig stand, siger Jes Transbøl, underdirektør i DSB Ejendomme.

Se også: Efter milliardkontrakt: ISS har ansvaret for skræk-rulletrapper

Rod i tilsyn

DSB har udliciteret drift og kontrol med alle sine rulletrapper til rengøringsfirmaet ISS, der har udliciteret opgaven videre til firmaet Kone. Det er altså en tekniker fra Kone, der tilså rulletrappen på Hovedbanegården inden ulykken - men ikke nok med det, så har firmaet heller ikke overholdt lovgivningen.

Rulletrapper skal nemlig hver anden måde have et serviceeftersyn, mens trappen hvert tredje år skal have et større inspektionssyn - og det har en hel del rulletrapper ikke fået.

DSB-chef om lukkede rulletrapper: - Det kan jeg ikke komme ind på

- Det har vist sig, at i alt 15 rulletrapper udover dem på Hovedbanegården ikke har fået udført de lovpligtige inspektionsattester af KONE. Det er selvfølgelig ikke godt nok, når loven ikke overholdes, og der blev ved de efterfølgende inspektions-eftersyn fundet flere forhold, der skulle udbedres på de 15 rulletrapper.

Ulykke skyldtes ikke eftersyn

- Dog er det vigtigt at understrege, at ulykken på Hovedbanegården ikke skyldtes, at rulletrappen ikke var serviceret til tiden, men at den ikke var repareret korrekt. Man kan derfor heller ikke sige, at de 15 rulletrapper var farlige, eftersom alle trapperne har fået de lovpligtige eftersyn hver anden måned, siger Jes Transbøl.

DSB lukker alle rulletrapper på Hovedbanegården

DSB har nu opsat plexiglas-rammer på samtlige rulletrapper, hvor inspektionsrapporterne fremover vil hænge, så DSB's egne ansatte kan holde øje med, at de serviceres korrekt.