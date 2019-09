10-årig pige død efter svømmetur: Blev inficeret med hjerne-ædende amøbe

En 10 år gammel pige fra Texas er død lidt over en uge efter, at hun blev inficeret med en hjerne-ædende amøbe efter en svømmetur.

Det skriver blandt andre CNN og CBS.

Lily Mae Avant, 10, svømmede i forrige weekend i Brazos River og Lake Whitney ved Waco i Texas.

8. september blev hun akut indlagt på et hospital i Fort Worth. Her opdagede man, at pigen var blevet ramt af den enkelt-cellede amøbe Naegleri fowleri, der bogstaveligt talt æder hjernens væv.

Amøben er meget sjælden, men trænger den op gennem næsen og ind i hjernen, er den livstruende.

Det er kun to måneder siden, at en mand fra North Carolina blev inficeret med den samme amøbe.

Efter at have været i kritisk tilstand i lidt over en uge, døde den 10-årige pige mandag. Hendes skole, Valley Mills Elementary, hvor Lily Avant gik i sjette klasse, bekræfter dødsfaldet på deres Facebook-side.

'Lily var en fantastisk elev, men vigtigst af alt var Lily en fantastisk person og ven af alle, lyder det blandt andet fra skolen.

På Facebook-siden #LilyStrong, som familien ifølge CNN har oprettet, lyder det i et opslag:

'Vores smukke lille pige er fuldstændigt helet og er i Jesus' arme'.