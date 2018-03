10-årig taget i at mobbe: Får lærestreg for livet

Hvad gør man, når ens 10-årige søn er blevet smidt af skolebussen og har fået karantæne de næste tre dage?

For Bryan Thornhill fra Roanoke i Virginia svaret indlysende.

- Det var en 'no-brainer' for mig. Min søn bliver smidt af bussen (fordi han havde mobbet en elev på bussen, red.), skal jeg så køre ham i skole? Nej - det er kun en belønning. Det var ikke en mulighed, ræsonnerer den 33-årige far i et interview med Washington Post.

I følge faderen havde sønnen angiveligt kravlet rundt mellem og over sæderne i bussen, og ved et uheld sparket et af de andre børn i lysken og trukket en anden ned gennem busgangen.

- Han skubbede, råbte og skreg, fortæller Bryan Thornhill.

Sund afstraffelse

I klippet, som du kan se i øverst i artiklen, ser man faderen sidde bag rattet og filme, mens sønnen med skoletaske på ryggen jogger gennem regnen for at komme i skole.

På de sociale medier er videoen blevet set og delt et hav af gange. Det har naturligvis affødt en masse reaktioner, mest postive. Kritikerne mener, at det er uansvarligt at lade sønnen løbe i regnen, da han kunne blive syg. Andre mener, at det at løbe med rygsækken på, kan give drengen fysiske skader.

Bryan og Hayden Thronhill har også været med i britisk morgen-tv.

Selv mener Bryan Thornhill, at det er en god måde at opdrage på, hvilket man hører faderen forsvare i filmen.

- Det her er gammeldags opdragelse. Det slår ikke nogen ihjel. Det er en sund måde for et barn, at blive straffet på.

'Skal ikke begrænses og defineres af sin sygdom'

Faderen beskriver sin søn, som klassens klovn, der godt kan lide skæg og ballade. Egenskaber som han ikke vil tage fra sin søn, men han påpeger dog, at han vil lære ham, at man skal opføre sig ordentligt - også selmom han lider af ADHD.

- Jeg vil ikke lade det definere og begrænse ham. Han er nødt til at tage ansvar for sine handlinger. Vi kan ikke bruge vores handicap som undskyldning i livet. Vi må finde en måde at komme videre på, siger Bryan Thornhill i interviewet, der også har en opfordring til de mange forældre derude.

- Vær der for jeres børn - opdrag dem.