10-årige Mille satte et vildt mål med pantflasker - nu har hun TI-doblet det

- Pengene skal operere nogen, så de ikke har kræft mere. Jeg håber, at den kræftsygdom en dag forsvinder helt, så man aldrig kan få den igen. For næsten alle i min familie, som er døde, de er døde af kræft. Og nogle af mine dyr er døde af kræft.

Sådan forklarede 10-årige Mille Sørensen for omtrent tre uger siden, hvad der motiverede hende til at blive ved med at samle pantflasker og donere pengene til kampen mod kræft.

Første mål var 2000 kr.

Dengang var den 10-årige pige fra Vejby allerede oppe på 12.000 kroner til det gode formål, til trods for, at hun oprindeligt havde sat sig et mål om at samle 2000 kroner ind.

I en video på sin mors Facebook-side og på en lokal Facebook-gruppe startede hun sin kampagne med at opfordre folk til enten at donere penge eller at komme forbi med flasker i indkørslen til familiens hjem i Vejby.

Mille tager desuden mod bestilling og tager ofte ud på sin cykel og henter flasker i lokalområdet. Dem afleverer hun i de lokale supermarkeder, hvor moren sætter hende af. Nogle gange kan det tage et par timer, før hun kommer hjem igen efter at have afleveret flere sække fyldt med flasker.

Ved pantautomaten får hun en masse snakke med de lokale, som spørger 'er det ikke dig, der er Mille?' Men der er også nogle, der spærrer øjnene op, når de ser den unge piges mange tomme flasker.

Mille Sørensen og hendes mor Anita Sørensen lagde dette billede på Facebook den 10. august. Siden da har de indsamlet det dobbelte beløb til kampen mod kræft. Foto: Privat

- Så siger de nogle gange, ’ej, det er mange penge til slik!’ men så siger jeg til dem, at det ikke er til slik, men til kampen mod kræft. Så giver de mig tit deres flasker med, fortæller hun.

Der er også skole og fodbold

Mille Sørensen startede sit omfattende pantprojekt, mens det stadig var sommerferie, men selvom klokken nu har ringet ind efter ferien, fortsætter hun ufortrødent sin indsamling.

- Det er selvfølgelig lidt irriterende nogle gange. Det er et stort arbejde, og nu har jeg jo også skole og fodbold, siger Mille Sørensen, der faktisk netop er kommet hjem fra fodbold, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen. Heldigvis har hendes kusine, Malou på 11 år, været rigtig flink til at hjælpe med det hårde indsamlings-arbejde, hvilket har gjort det hele både sjovere og lettere.

Sidst, Mille Sørensen talte med Ekstra Bladet, havde hun netop sat sig et nyt mål om at nå 20.000 kroner. Det har hun nu nået, men her stopper den ihærdige 10-årige fra Vejby ikke. Sidste dag for indsamlingen, fortæller hun, bliver 26. oktober - dagen før det store Knæk Cancer Show på tv2.

- Min helt store drøm er at nå op på 30.000 kroner, siger den ambitiøse cancer-bekæmper, som udover pantflasker også har fået oprettet sin egen indsamling.

Betyder rigtig meget

Og selvom 30.000 må siges at være et imponerende beløb til bekæmpelsen af kræft, er det ikke det eneste gode, der kommer ud af Milles indsamling, mener hendes mor, Anita Sørensen.

- Det er også rigtig godt for hende. Hun har lært rigtig meget af det og jeg tror for eksempel også, det får en stor betydning for hendes forståelse for penge. Det betyder rigtig meget på den lange bane, siger den stolte mor.