10-årige Mille satte vildt mål med pantflasker - nu har hun seksdoblet det

For et par år siden, da indsamlingsshowet Knæk Cancer nærmede sig, fik Mille Sørensen fra Vejby i Nordsjælland den idé, at hun ville samle pant og donere pengene til det gode formål. Det resulterede i næsten 500 kroner til kampen mod kræft.

I år, midt i sommerferien, spurgte den 10-årige pige sin mor, om hun måtte gøre det igen. Men denne gang ville hun gerne samle 2000 kroner ind til indsamlingen.

Moren, Anita Sørensen, sagde selvfølgelig straks ja, og gik også med til at hjælpe med at dele datterens budskab på sin Facebook-side, hvis hun selv gjorde papir og replikker klar.

Mille Sørensen lagde derfor en video op på det sociale medie, hvor hun opfordrer folk til enten at donere penge via mobile pay eller at komme forbi med tomme flasker i indkørslen til familiens hjem i Vejby.

Håber kræft forsvinder helt

Mille tager også mod bestilling og tager gerne ud på sin cykel for at hente flasker i lokalområdet. Derefter afleverer hun dem i de lokale supermarkeder, og flaskepanten skal gå til Knæk Cancer-indsamlingen.

- Nogle gange er det selvfølgelig lidt irriterende at skulle ned med flasker, men når jeg så tænker på mit formål, så vil jeg stadigvæk gerne, siger 10-årige Mille Sørensen til Ekstra Bladet.

- Pengene skal operere nogen, så de ikke har kræft mere. Jeg håber, at den kræftsygdom en dag forsvinder helt, så man aldrig kan få den igen. For næsten alle i min familie, som er døde, de er døde af kræft. Og nogle af mine dyr er døde af kræft, fortsætter hun.

Den unge nordsjællænders mål om at nå 2000 kroner nåede hun på ganske få dage, men det fik hende ikke til at stoppe. Tværtimod. I stedet satte hun målet op til 10.000 kroner og fortsatte ufortrødent.

Nyt mål - igen

Særligt efter, at folk er begyndt at komme hjem fra ferie, er der kommet fuld fart på indsamlingen, og da Anita Sørensen fredag lagde et billede op af Mille og seks kæmpe poser med flasker og beskeden om, at hun nu var oppe på 8891 kroner, tikkede en donation på 1109 kroner ind på Mobile Pay.

I går, fredag, lagde Mille og Anita dette billede på Facebook. Det var en lige så rørende dag, som den dag, hvor en mor sendte et billede af sin kræftsyge søn og skrev tak til 10-årige Mille for hendes initiativ. Det fortæller den stolte mor, Anita Sørensen. Foto: Privat

Så nu har Mille Sørensen lavet endnu et nyt mål: 15.000 kroner. Og når de er nået, hæver hun det til 20.000, siger den ihærdige unge dame, som ved Ekstra Bladets henvendelse kan fortælle, at hun allerede siden opslaget i går har samlet 2000 kroner mere ind, og altså nu er oppe på 12.000 kroner.

- Det fedeste er, når jeg er nede og pante flasker, fordi jeg snakker med rigtig mange. Jeg lærer rigtig mange at kende, og jeg bliver tit prikket i køen af folk, der spørger, ’er det ikke dig, der er Mille?’ fortæller hun, og fortsætter grinende.

- På et tidspunkt bliver jeg måske træt, men til den tid tror jeg heller ikke, der er flere flasker tilbage i den her by.

Dette billede af en nervøs gammel mand i et supermarked rørte alle til tårer, da det gik verden rundt.