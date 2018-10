10 milliarder: Verdens største lottopulje har fundet en vinder

Verdens største lottogevinst blev tirsdag aften udtrukket i USA.

En kupon med vindertalene blev købt i den amerikanske delstat South Carolina.

Gevinsten lyder på svimlende 1,6 milliarder dollars, hvad der svarer til i omegnen af hele 10 milliarder danske kroner.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Se også: Gigantisk lottopræmie: Sætter ny verdensrekord

I USA er det ikke usædvanligt, at kæmpe store lottopuljer bliver udtrukket, men denne gang var puljen rekordstor.

Indtil videre er der kun solgt en lottokupon, med de gyldne cifre 5, 28, 62, 65, 70 og en såkaldt 'Mega Ball' med nummeret 5.

Lotto-geniet slår til igen: Vinder for tredje gang på halvandet år

Ifølge Reuters kan der være flere heldige vindere af samme lottopulje.

Hvis det viser sig, at der kun skulle være en heldig vinder af puljen, kan man enten få udbetalt et engangsbeløb på 904 millioner dollars. Eller man kan vælge at få udbetalt de 1,6 milliarder dollars over en 29-årig periode.