10.000 golfbolde stjålet

Hvis du er typen, der bruger tiden på at spille golf, og du i løbet af det næste stykke tid støder på golfbolde mod Dronninglunds logo på, så vil de formentlig gerne høre fra dig i Nordjylland.

Her står Dronninglund Golfklub nemlig med et akut problem, efter at ukendte gerningsmænd natten til fredag stak af med mellem 9000-10.000 bolde, som medlemmerne normalt bruger på klubbens driving-range.

Ramt af lynet

Tyveriet skete, efter at den automat, som medlemmerne normalt registrerer sig ved for at hente boldene, på dramatisk og ganske vilkårlig vis var gået i stykker.

- Den bliver formentlig ramt af et lynnedslag en dag i sidste uge. Det er ikke bekræftet endeligt, for den er sendt til Sverige hos vores leverandør, som skal undersøge den. Men det var tordenvejr den dag, det skete, og vi har haft andre episoder med lynnedslag før, siger formand for klubben, Bjarne Pedersen til Ekstra Bladet.

For ikke at lade den tordenramte automat komme i vejen for medlemmerne, besluttede klubben at stille boldene ud på banen i kurve til fri afbenyttelse. Men det skulle de, set i bakspejlet, nok ikke have gjort.

Fredag morgen bliver Bjarne Pedersen ringet op af et medlem, der havde svært ved at få øje på de mange tusind bolde, som klubben havde annonceret ville befinde sig på banen. Nogen havde stjålet dem i nattens mulm og mørke.

- Der er ikke én af os, der har tænkt, at der er nogen, der vil komme og tage de bolde.

- Ja det er altså tragikomisk. Det er fuldstændig latterligt, siger Bjarne Pedersen.

Gamle bolde

Dronninglund Golfklub har ifølge Bjarne Pedersen opgivet et beløb på omkring 40.000 kroner til forsikringen for de stjålne bolde.

- Det koster det jo, når man skal have logo på. Og vi skal også have dækket vores sponsor ind, siger han.

De golf-spillende nordjyder kommer dog til at vente en tid på en ny sending bolde. De kan nemlig se frem til mellem fire og fem måneders leveringstid.

- Men vi har da haft lidt held. Da vi fik den fine nye boldautomat, der skiftede vi vores træningsbolde ud. Det var nogle gamle gule bolde, som så blev skiftet til dem, der nu er blevet stjålet.

- I Nordjylland, der smider man jo ikke ting væk.

- Så vi brugte de kasser, som de nye bolde kom i, til at samle de gamle sammen i. Så de stod på vores depot, og dem har vi så taget frem igen.

- Men nu samler vi dem sammen om aftenen, låser dem inde om natten, og så sætter vi dem ud om formiddagen, fortæller Bjarne Pedersen.

Skal spille kvalifikation

De stjålne bolde udgør også et problem for to af klubbens hold, der midt i september skal spille en række vigtige kampe.

- Vi har to hold, der har kvalificeret sig til opryknings-spil i Danmarksturneringen, som skal spille 14-15. september.

- Deres muligheder bliver væsentligt forringet på grund af det her. For de gamle bolde er altså ikke så gode som de nye.

- Så lige der, der er vi sgu lidt pressede for at sige det mildt, siger Bjarne Pedersen, inden han endnu engang opsummerer følelsen, man sidder tilbage med, når man lægger både tid , penge og energi i at få en golfklub til at fungere.

- At der kommer sådan nogle idioter og ødelægger det hele. Det er bare irritation ud over alle grænser. Så øv, siger han.