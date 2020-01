10.000 kameler skal skydes i morgen: De drikker for meget vand

Over 10.000 vildtlevende kameler i Sydaustralien skal aflives af professionelle jægere onsdag.

Det er blevet besluttet af ledere fra Australiens oprindelige befolkning, aboriginals, i Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara-området (APY), skriver blandt andre The Australian, news.com.au og ABC.

Lokalbefolkninger klager over kameler, der vader gennem landet og ind til husene i desperat søgen efter vand. Nu skal 10.000 af dem aflives over seks dage. Foto: Colourbox

Beslutningen er taget, fordi flere lokalbefolkninger har beklaget sig over, at de vildtlevende kameler invaderer og ødelægger land i deres desperate søgen efter vand i det tørkeramte område i Sydaustralien.

- Vi sidder fast i ekstremt varme og ukomfortable forhold og bliver syge, fordi kamelerne kommer og vælter hegn, bevæger sig ind til husene, og forsøger at få fat på vand gennem klimaanlæggene, siger Marita Baker, der er bestyrelsesformand i APY, til The Australian.

Faktisk er de fleste af dyrene det, vi kalder dromedarer. De har kun en pukkel. Men i Australien kaldes de alle kameler.

Det er statens departement for miljø og vand, der stiller jægere til rådighed. Fra to helikoptere afliver de kamelerne fra luften. Aflivningen er sat til at begynde onsdag 8. januar lokal tid og formodes at vare omkring seks dage.

Ifølge en national kamelhåndteringsplan, udgivet af den australske regering i 2010, går en kamelbestand på over en million vilde kameler rundt i et område i The Northern Territoriy i Australien. Hvis ikke bestanden kontrolleres, lyder det i planen ifølge The Australian, vil kameler formere sig med en så høj fart, at bestanden fordobles hvert niende år.

En del af årsagen til beslutningen om den kommende masseaflivning er desuden ifølge APY et hensyn til miljøet, da kameler udgiver metangasser svarende til et ton CO2 om året. Australiens afdeling for energi og miljø mener dog ikke, at vildtlevende dyr skal regnes med i opgørelsen over metangasser udskilt fra dyr.