10.000 kvadratmeter: Kun 40 kunder

FAKTA: Det siger de nye retningslinjer

- Udvalgsvarebutikker under 2.000 kvadratmeter forventes at få et krav om ti kvadratmeter per kunde.

Så en butik på 250 kvadratmeter må have 25 kunder. Og en butik på 1500 kvadratmeter på have 150 kunder.

- Udvalgsvarebutikker mellem 2.000 og 4.999 kvadratmeter forventes at få et krav om 20 kvadratmeter per kunde.

Så en butik på 2500 kvadratmeter må have 125 kunder. Og en butik på 3500 kvadratmeter må have 175 kunder.

- Udvalgsvarebutikker over 5.000 kvadratmeter forventes at få et krav om 250 kvadratmeter per kunde.

Så en butik på 6000 kvadratmeter må have 24 kunder. Og en butik på 10.000 kvadratmeter må have 40 kunder.