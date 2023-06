10.000 løbere på Storebæltsbroen: Risiko for kø og ventetid

Har du planer om at krydse Storebæltsbroen lørdag, vil du gøre klogt i at læse med her

For at markere Storebæltsbroens 25 års fødselsdag, vil 10.000 friske løbere trække i løbetøjet og deltage i broens fødselsdagsløb lørdag eftermiddag. For bilister betyder det, at man bør planlægge sin tur over broen inden afgang.

For selvom broen vil være åben for trafik under hele løbet, der starter 16.30, vil det komme til at tage længere tid at krydse broen end normalt.

'Kør gerne over Storebælt før klokken 14 eller efter klokken 21,' lyder anbefalingen således fra Sund og Bælt.

Agter man alligevel at køre mellem 14 og 21, lyder anbefalingen, at man kører hjemmefra i ekstra god tid.

Nedsat hastighed

Under løbet vil der være dobbeltrettet trafik i de sydlige spor i retning mod Sjælland. Hastighedsgrænsen nedsættes til 80 kilometer i timen, og overhaling vil være forbudt.

Annonce:

Omlægningen til dobbeltrettet trafik sker fra klokken 15.30, hvor der vil blive lukket for trafik i begge retninger i cirka 20 minutter. Omkring klokken 21 kan man forvente normal trafik igen.

På Sund og Bælts hjemmeside skriver de:

'Den nedsatte hastighed forventes ikke at genere trafikken væsentligt pga. de lave trafiktal i perioden, men der vil være risiko for kødannelse og ventetid, hvis der sker et uheld eller i forbindelse med ”kigge-kø"'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan vil trafikken se ud under løbet. Foto: Sund og Bælt

Oplyst i fødselsdagsfarver

'Broløbet' er et halvmaraton, hvilket betyder, at de friske motionsløbere skal løbe omkring 21 kilometer. Startskuddet lyder 16.30 i Knudshoved på Fyn og slutter i Korsør på Sjælland.

I 1998 blev Storebæltsbroen indviet med et broløb, og det er i anledning af 25-års fødselsdagen, at løbere igen vil krydse broen.

Ved løbets afslutning bliver broens 254 meter høje pyloner senere på aftenen oplyst i 'fødselsdagsfarver'.

Frem mod broens 'rigtige' fødselsdag onsdag 14. juni vil pylonerne mellem 23 og 05 hver nat være oplyst i rød og hvide farver.