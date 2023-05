10.000 samles: Frygter det værste

Weekenden byder på solrigt vejr, og derfor ventes op mod 10.000 at deltage i det årlige Øl-løbet i Helsingør søndag.

Men det kan ende kaotisk, skriver Helsingør Dagblad.

Den efterfest, der før i tiden har været arrangeret på havneområdet eller på græsset ved Kronborg i anledning af eventet, bliver nemlig ikke til noget i år. Og det betyder, at de mange 'øl-løbere' ikke har noget sted at gå hen efter arrangementet.

Ifølge tidligere arrangør Simon R. Knudsen skyldes det, at det ikke er lykkedes arrangørerne og kommunen at opnå en dialog eller et samarbejde om begivenheden.

- Vi er løbet panden mod muren hos kommunen. Her vil man ikke samarbejde om noget. Med det resultat, at vi ikke aner, hvem der står for oprydningen bagefter og udgifterne til det.

- Men det er vel kommunen. Vi aner ikke noget om, hvorvidt politiet stiller op. Tidligere år har vi haft et samarbejde, så vi havde 20-25 mand til at rydde op ved Kulturværftet. Vi har haft vagter og forsikringerne på plads. Nu har vi givet op, og så må det gå sin skæve gang, siger Simon R. Knudsen til Helsingør Dagblad.

'Øl-løbets ånd'

Mediet skriver, at Helsingør Kommune trak sig fra samarbejdet kort inden løbet sidste år. Her opstod flere hændelser med blandt andet hærværk, bortvisninger og sigtelser mod flere deltagere.

Alligevl har formand for By-, Plan- og Trafikudvalget for De Konservative, Janus Kyhl, udtalt til mediet, at løbet 'aldrig har kørt så godt som sidste år'.

- Det er meget i Øl-løbets ånd, at vi sætter det frit. Løbets ånd har aldrig været, at det skulle være et kommercielt arrangement. I bund og grund er det bedst for løbet, at det holdes i den oprindelige ånd, siger han.