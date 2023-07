10.000 tomme boliger: Lokker med gavekort

Udlejerne tilbyder både gavekort for flere tusinde kroner og flere måneders gratis husleje for at fylde de tomme lejligheder

Gratis husleje og et gavekort på 10.000 kroner.

Det er blandt de noget atypiske tilbud, som udlejere i Aarhus forsøger at lokke med for at få besat de mange tomme boliger i byen.

I Aarhus står næsten 10.000 boliger nemlig tomme, og derfor må udlejerne finde på nye kreative metoder til at lokke lejere til.

Det skriver TV2 Østjylland.

Gratis husleje

Tallene er opgjort fra Danmarks Statistik, og de 10.000 ledige boliger er ifølge mediet en fordobling på fem år.

Derfor tyer flere udlejere altså til lokkemad. Eksempelvis får man to måneders gratis husleje, hvis man vælger at flytte ind i lejlighederne i Blækhus i Aarhus Nord.

Eller du kan toppe de to gratis måneder op med et gavekort til Rema1000 til en værdi af 3.000 kroner, hvis du hænger nøglerne i lejlighederne i Risskov Engby, skriver TV2 Østjylland.

På Arresøvej i Risskov tilbydes et gavekort på 10.000 kroner til møbler og gardiner. Og så videre.

Byggeboom

Ifølge lokalmediet skyldes de mange tomme lejligheder, at der har været smæk på nybyggeriet i Aarhus.

Boligøkonom i Jyske Bank kalder over for TV2 Østjylland udviklingen for 'usund'.

Han påpeger dog samtidig, at Aarhus på denne måde sikrer sig mod boligmangel på sigt.

Læs også: Gør et boligkup: Disse områder stormer frem