10.000 varer nu steget i pris

Hvis du skal handle stort i IKEA, må du forvente en større regning, end hvad du ellers er vant til.

Sidste år i december varslede IKEA prisstigninger på gennemsnitlig ni procent, som vil blive etableret i løbet af første kvartal i 2022.

Det omfattende arbejde med at ændre priserne på de cirka 10.000 varer artikler IKEA har i deres sortiment, er nu afsluttet.

Det bekræfter IKEA overfor Ekstra Bladet.

De bekræfter også, at nogle varer er steget 'ekstraordinært meget'.

Prisstigninger over hele linjen

Ekstra Bladet har snakket med IKEA' kommunikationsdirektør, Christian Mouroux, som fortæller, at de prisstigninger, der blev varslet i december 2021, nu er færdig implementeret på alle varer i IKEA Danmarks butikker.

- Hverken IKEA eller andre i vores branche er immune overfor de makroøkonomiske tendenser på det globale handelsmarked. Gennem COVID-19 har vi alle mærket, hvordan stigende transport- og produktionsomkostninger har skabt sværere betingelser for at drive en sund forretning. Og derfor har vi selvfølgelig også været nødt til at følge med markedsudviklingen og justeret priserne, siger Christian Mouroux.

Og hvis man sidder og kigger IKEA igennem og undrer sig over, at et en enkelt vare er steget meget mere end de ni procent, kan det også være tilfældet, fortæller Christian Mouroux.

- Når særlige produkter stiger mere i pris end andre, så kan det for eksempel hænge sammen med, at de pågældende produkter er blevet sværere at producere i de mængder, som holder priserne ekstraordinært lave.

- Hvilke produkter er steget mest?

- Af konkurrencemæssige hensyn, kommenterer vi ikke, hvilke produkter vi har prisjusteret mest, siger Christian Mouroux.

Aldrig set før

Christian Mouroux insisterer på, at det er sjældent, at IKEA på denne måde er nødt måtte hæve priserne.

- Priserne ændrer sig hele tiden lidt op og ned, men det har i min tid aldrig været nødvendigt på denne måde at prisregulere i så omfattende grad. Det var blandt andet også derfor, at vi meldte det ud i december, så folk ikke fik et chok.

- Har I nogle forventninger til at sænke priserne igen på et tidspunkt?

- Vores forretningskoncept handler om at sælge kvalitetsmøbler til lave priser. Det er afgørende for os, at vi tilbyder produkter til priser som alle har råd til. Vi justerer hele tiden vores priser, så de lever op til den målsætning. Hvis vi sætter priserne ned i fremtiden, vil det ikke være første gang, vi gør det. Tværtimod.

