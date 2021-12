10.439 smittetilfælde det seneste døgn

Der er det seneste døgn registreret 10.439 nye tilfælde med coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Ud af de nyeste smittetilfælde er 357 reinfektioner - altså personer, der er testet positive, mindst 60 dage efter at de sidst afleverede en coronapositiv prøve.

Der er samlet tale om det næsthøjeste smittetal, som er registreret på et døgn under coronaepidemien.

De seneste smittetilfælde er fundet blandt 203.467 PCR-test, som tages via en podning i halsen.

Det giver en positivprocent - andel af smittede - på 5,13 procent. Det er blandt de højeste andele, der er målt under epidemien.

Antallet af indlagte med coronavirus er det seneste døgn steget med 21 til 581.

Indlæggelserne har været stigende i løbet af de seneste måneder, men ikke i samme tempo som smittetallene.

Der er fortsat et stykke op til niveauet under toppen af anden bølge sidste vinter, hvor der på et tidspunkt var knap 1000 indlagte med coronavirus på de danske sygehuse.

- Man kan frygte, at der hen over julen bliver 700, 800 eller 900 indlagte, siger Christian Wamberg, der er overlæge på Intensivafdeling på Bispebjerg Hospital.

Han siger, at det lige nu går fint med de coronaindlagte på landets hospitaler.

- Men der er mange andre ting, der presser hospitalsvæsnet.

Han siger dog, at antallet af indlagte med covid-19 ikke skal stige meget, før hospitalerne begynder at have svært ved at have plads til dem alle sammen.

Mens antallet af indlagte stiger med 21 stiger antallet af personer på intensivafdeling med 3 til 66.

Antallet af personer, der har brug for hjælp af en respirator til at trække vejret, falder med 2 til 33.

Der er registreret otte dødsfald med coronasmittede det seneste døgn.

Dermed har Danmark samlet registreret 3084 coronarelaterede dødsfald under pandemien.

Mandag har vaccinerne nået en mindre milepæl, da Danmark har rundet to millioner revaccinationer.

Samlet har 34,7 procent af befolkningen nu fået et ekstra stik.

