100-år gammel dansk tradition aflyst på grund af smittefare

Sportsrideklubben blev stiftet i år 1900 og Hubertusjagten afholdes altid den første søndag i november, så tæt på Sct. Hubertusdag, som er den 3. november, som muligt. Hubertusjagten har været aflyst under 2. verdenskrig i årene 1943 og 1944. Og nu i 2020 under Coronakrisen.

Hubertusjagten er en symbolsk videreførelse af de gamle parforcejagter, som Dyrehaven oprindeligt er anlagt til. Det enestående stjerneformede stisystem blev anlagt i 1680’erne af Christian V med det formål, at kongen kunne have udsyn over vildt, hunde og jægere i forbindelse med parforcejagter.

Her lod man hunde støve ræven op, og feltet fulgte hunde og ræv. I dag er der ingen jagthunde, og ræven er erstattet af ”forlorne” ræve i form af to erfarne ryttere, som rider forrest med rævehaler på deres røde ridejakker. Tempo m.m. styres af feltets master, som rider med høj hat.

Ovenstående historie er den direkte anledning til, at Dyrehaven i 2015 er optaget på UNESCOs liste over verdensarv.

Kilde: Hubertusjagt.dk