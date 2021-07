100 forskere slår alarm: 'Epidemiologisk dumhed'

19. juli ophæves stort set alle coronarestriktioner i England.

Den længe ventede genåbning af samfundet blev i juni udskudt, og nu mener både forskere og WHO, at premierminister Boris Johnson bør genoverveje, om det er klogt, at åbne så meget på én gang.

I stedet bør man løfte restriktionerne gradvist, peger epidemiolog og direktør for sundhedsberedskabet i WHO, Mike Ryan, på.

Ikke forsvundet

Boris Johnson har torsdag fået voldsom kritik i et åbent brev i det anerkendte lægetidsskrift The Lancet fra mere end 100 forskere, der blandt andet mener, at genåbningsplanen har til sigte at tillade nye infektioner, der så i sammenspil med vaccinationerne skal skabe hurtigere flokimmunitet.

Mike Ryan tror dog ikke, at det er den britiske regerings formål med genåbningen, og siger samtidigt, at en sådan plan ville være 'epidemiologisk dumhed'.

Til gengæld advarer Mike Ryan i stedet Boris Johnson om 'ikke at sætte alle de gode fremskridt, der er lavet, over styr'.

- I den europæiske region har vi en million nye smittetilfælde om ugen. Det er ikke sådan, at den her ting (coronapandemien, red.) bare er forsvundet, siger han til The Guardian.

Delta bekymrer

Delta bekymrer

Genåbningen var egentlig planlagt til 21. juni, men på grund af den særlig smitsomme Delta-variant valgte Johnson at udskyde den i fire uger.

Varianten, der først blev identificeret i Indien, er skyld i næsten alle nye smittetilfælde i England.

Den britiske regering besluttede derfor at give sundhedsvæsnet nogle uger mere til at få vaccineret flere. Frem til 19. juli bør det være muligt at 'opbygge en betragtelig mur af immunitet', sagde Johnson i forbindelse med udskydelsen.

I søndags understregede premierministeren, at pandemien endnu ikke er forbi, samt at antallet af smittetilfælde vil fortsætte med at stige de kommende uger.

- Når vi begynder at lære at leve med dette virus, skal vi alle fortsætte med nøje at styre risiciene ved corona og udøve dømmekraft i dagligdagen, sagde Johnson.

Efter Rusland har Storbritannien det højeste antal coronarelaterede dødsfald i Europa med over 128.000.

Den britiske lægeforening opfordrede i weekenden regeringen til at fastholde visse restriktioner, på grund af en 'foruroligende' stigning i antal smittetilfælde, som aktuelt er på næsten 30.000 om dagen, skriver AFP.

