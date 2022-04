100 patroner fundet efter blodigt masseskyderi

Seks personer blev dræbt og 12 såret i et skyderi i Californien søndag. Joe Biden kalder på handling, alt imens politiet kan konstatere, at over 100 skud blev affyret

Mindst 100 skud blev affyret, da seks mennesker døde og blev 12 såret i et skyderi i Sacramento, Californien tidligt søndag lokal tid i det hidtil blodigste masseskyderi i USA i år.

Politiet har mandag arresteret en 26-årig mand, som er blevet sigtet for at skyde med et våben, han ikke havde tilladelse til at bære.

Men politichefen fortæller også til lokalmediet The Sacramento Bee, at myndighederne kan bekræfte, at der var flere personer, som fyrede skud af.

Ifølge mediet leder politiet stadig efter andre gerningsmænd.

- Vi skal handle

Ovenpå masseskyderiet har USA's præsident, Joe Biden, udsendt en meddelelse, hvor han fordømmer handlingerne.

Det fremgår af en erklæring fra Det Hvide Hus.

- Vi skal gøre mere end at sørge, vi skal handle.

- Vi vil fortsætte arbejde på at få Kongressen til at handle. Vi skal forbyde spøgelsesvåben (ikke-sporbare våben, som er købt på internettet), kræve baggrundstjek for alle, der køber våben, forbyde semi-automatiske angrebsvåben og våben med store magasiner, skriver Joe Biden i sin meddelelse.

120 masseskyderier

Det er tydeligt, at USA har et problem med skyderier.

Ifølge hjemmesiden Gun Violence Archive, så har der i 2022 været 120 masseskyderier i USA.

Politiets teknikere på stedet. Foto: Fred Greaves/Ritzau Scanpix

Det fremgår af en optælling på hjemmesiden.

Baseret på antal døde og sårede er angrebet i Sacramento det blodigste i USA i år.

Dertil skriver Sacramento Bee, at angrebet er det blodigste i byens historie.