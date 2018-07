100 timer i helvede: Dansk familie kørte i stykker på vej hjem fra ferie

Har du også haft problemer med SOS International? Så kontakt os på sms/mms 1224 (koster alm. takst) eller mail til 1224@eb.dk

Mange danskere triller hvert år ned gennem Europa med deres campingvogn spændt bag på bilen.

Blandt dem er Mette Fischer og Thomas Høier og deres fire børn på tre, otte, ti og 12 år.

Efter en campingferie med deres fire børn i Italien vendte de snuden hjemad tirsdag eftermiddag i sidste uge, men det, der skulle have været en tre-dages rolig tur gennem Østrig og Tyskland, endte dog brat.

Kunne ikke slukke bilen

Da de kørte ind på en rasteplads i alperne for at få et hvil og strække benene, ville motoren ikke stoppe. Derfor kontaktede de SOS International, da de gennem kaskoforsikringen hos Topdanmark er medlem af Rødt Kort-ordningen, der giver ret til vejhjælp i udlandet.

Bilen brød sammen på en resteplads i Østrig, da den ikke ville slukke, ligemeget om man tog nøglerne ud af tændingen eller frakoblede batteriet. Foto: Privat

Det blev starten på et 100 timers langt mareridt, som de sent vil glemme.

- Mekanikerne var gået i gang med at lave bilen, men konstaterede så, at det ikke bare lige var noget, der hurtigt kunne laves. Der er stadig garanti på bilen, så derfor skulle den fragtes hjem, fordi garantien ville bortfalde, hvis værkstedet foretog den nødvendige reparation, fortæller Mette Fischer til Ekstra Bladet på en telefonforbindelse fra en campingplads midt i Salzburg.

Derfor blev familien tilbudt en lånebil, så de kunne fragte sig selv og deres campingvogn hjem. Der skulle dog gå 48 timer, før de modtog en bil, der var stor nok til familien på seks.

På det tidspunkt havde frustrationen over at være strandet i Østrig uden at vide, hvornår de kunne komme videre, sat sine spor.

- Min mand ryster over hele kroppen, er svimmel og har sovet otte timer på to døgn. Han er slet ikke i stand til at køre. Jeg har kastet op hele formiddagen og har slet ikke kort til at køre med campingvogn, lyder det fra Mette Fischer, der er tydeligt berørt af situationen.

Bil og campingvogn blev transporteret til et østrigsk værksted, hvor familien sad de første 24 timer, inden værkstedet hjalp med en lånebil og indlogere dem på en campingplads. Foto: Privat

Ingen kommentarer

Familien ønskede at få SOS International til at bugsere både bil og campingvogn hjem til Danmark, som de troede, de havde krav på, men den anmodning kunne SOS International ikke efterkomme.

- Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, men hvis der ikke er sket en skade på ens campingvogn, og man kan få stillet en bil til rådighed, således man kan fragte campingvognen hjem, så er det den mulighed, man har, lyder det fra Operational Manager ved SOS International Anette Junker.

- Hvorfor skal familien vente 48 timer på en lånebil?

- Vi skal se på, om de kan komme videre i egen bil. Så er der også et parameter, der hedder, at hvis de skal have en bil med træk, så skal vi have en bil fra Tyskland, og der kan jo være lidt leveringstid på. Når vi er i andre lande, så går tingene måske ikke lige så glat, som når vi er herhjemme.

Kort før lånebilen ankom fik Mette og Thomas af vide, at det østrigske værksted havde repareret familiens bil trods SOS Internationals beslutning om det modsatte. Årsagen var, at det aldrig lykkedes assistancevirksomheden at få fat i det østrigske værksted og få reparationen stoppet.

Skal selv betale

Ifølge Mette Fischer vil SOS International ikke længere betale for reparationen af bilen, og det betyder, at de nu hænger på værkstedsregningen, som løber op i 7169 kroner.

- Det er SOS, der har bestilt fejlsøgning på bilen, og det er dem, der skulle sørge for, at få stoppet reparationen. Hvorfor skal vi betale regningen for en reparation, som vi ikke har bedt om, lyder det opgivende fra Mette Fischer.

SOS International har ikke ønsket at uddybe over for Ekstra Bladet, hvorfor familien selv skal stå for betaling af en reparation, som SOS International har bestilt.

Familien valgte at betale reparationen, så de kunne vende snuden hjemad, men her slutter historien ikke. Kort efter reparationen begyndte en ny lampe at lyse. Denne gang var det olien, den var gal med.

Det østrigske værksted og SOS International vurderede alligevel, at det trods den nye fejlmelding var forsvarligt at køre bilen til Danmark.

Fredag besluttede de sig for at køre mod Danmark, men 45 kilometer senere, da de akkurat var nået over den tyske grænse, turde de ikke køre videre af frygt for, bilen ville bryde sammen igen. På ny måtte de vente fem timer, før de endelig fik af vide, at bil og campingvogn ville blive bugseret hjem, og at de fik en anden bil, de kunne køre hjem i.

Olietemperaturen nåede op på 128 grader, da de nåede Tyskland. Med udsigt til mange stejle bakker, turde familien ikke kører videre, da de var bange for, bilen ville bryde sammen. Foto: Privat

Lørdag aften klokken 20 - 100 timer efter de forlod campingpladsen i Italien - kunne Mette, Thomas og deres fire børn åbne døren til deres eget hus.

Oplevelsen får nu Mette og Thomas til at advare andre campister, der tror, de er sikret mod, at deres bil bryder sammen.

- Vi har fået af vide, at den her Tophjælp, som mange campister har, ikke dækker. Man er kun forsikret, hvis campingvognen er påkørt.

Se også: Campisterne lyver på den dansk/tyske grænse: Handler om de billige øl

Fatal brand i campingvogn: - Dybt tragisk, at de er døde

Se også: Tog på campingtur med små døtre: Familiefar skudt i telt