100.000 er døde med covid-19 på 39 dage i Indien

Indien har fredag passeret 400.000 dødsfald, som knyttes til coronavirusset.

Det sker, bare 39 dage efter at Indiens dødstal rundede 300.000.

Siden virusudbruddet begyndte i 2020 har Indien registreret næsten 30,5 millioner smittetilfælde. Det overgås kun af USA, hvor der er konstateret omkring 33 millioner tilfælde.

USA har også det højeste antal coronarelaterede dødsfald med over 604.000. Derefter følger Brasilien med omkring 518.000 dødsfald.

Indien har dog markant flere indbyggere end både USA og Brasilien. Det kan også være vanskeligt at sammenligne coronatal mellem lande, da der rapporteres på forskellige måder, ligesom at der er forskel på, hvor meget de enkelte lande tester for virusset.

Indien er de seneste måneder blevet ramt af en ny smittebølge, som på et tidspunkt var så voldsom, at der dagligt blev meldt om flere tusinde dødsfald.

Det er siden aftaget, og det seneste døgn er der registreret 853 dødsfald. Det viser data fra landets sundhedsministerium.

Sundhedseksperter mener dog, at det reelle antal døde under pandemien er væsentligt højere og kan ligge omkring en million eller endnu højere.

I maj skyllede der adskillige lig op langs Ganges-floden i den nordlige del af landet, da krematorier arbejdede på fuld kapacitet for at håndtere de mange døde.

- Underrapportering af dødsfald er noget, der sker på tværs af delstater. Hovedsageligt på grund af forsinkelser i systemet. Så det betyder, at vi aldrig vil have en troværdig idé om, hvor mange mennesker vi mistede i den anden bølge, siger Rijo M John, professor ved Rajagiri College of Social Sciences i den sydlige by Kochi.