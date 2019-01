1000 danskere uden strøm

988 husstande er lige nu uden strøm.

Det oplyser elselskabet Radius Elnet på deres hjemmeside.

Årsagen er ifølge selskabet en højspændingsfejl, der skete kort efter klokken 9 søndag morgen.

Selskabet oplyser endvidere, at de forventer, at strømmen vender tilbage omkring klokken 11, hvilket ikke skulle give nogle problemer for de af borgerne, der glæder sig som småbørn til eftermiddagens håndbold finale mellem Norge og Danmark.

Lige sådan oplyser selskabet også, at en lille gruppe borgere i Ølsted pt. er uden strøm på grund en påkørsel af et elskab. De kan dog først forvente, at strømmen vender tilbage efter frokost.

