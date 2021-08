1004 personer registreret smittet

Der er det seneste døgn registreret 1004 smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal daglige smittetilfælde i halvanden uge, men generelt set har smitten været stabil i løbet af sommerferien.

Over den seneste måned har der i gennemsnit været 863 smittetilfælde om dagen.

I øjeblikket er der mest smitte i en række kommuner vest for København - herunder Brøndby, Ishøj, Hvidovre, Albertslund og Rødovre.

De nyeste smittetilfælde er fundet via 60.676 PCR-test, som tages via en podning i halsen. Det giver en positivprocent - andelen af smittede - på 1,65.

Derudover er der foretaget 87.557 lyntest, men de positive tilfælde herfra indgår ikke i statistikken, da der er usikkerhed om testsvarene.

På landets hospitaler er status tirsdag, at der er 85 indlagte med coronavirus. Det er en stigning på to over det seneste døgn.

Vaccinationerne fortsætter også med at skride frem, og der er det seneste døgn givet knap 65.000 vaccinestik.

Danmark har tirsdag krydset en mindre milepæl, da mere end 60 procent af befolkningen nu er færdigvaccineret.

Der er registreret to coronarelaterede dødsfald det seneste døgn. Dermed er 2554 døde med virusset det seneste halvandet år.