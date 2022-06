101-årig får fem års fængsel

En 101-årig tidligere sikkerhedsvagt i en nazistisk koncentrationslejr er tirsdag ved en tysk domstol blevet idømt fem års fængselsstraf.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Manden er dømt for medvirken til drab på over 3500 fanger i lejren Sachsenhausen nord for Berlin under Anden Verdenskrig.

Den tidligere vagt, der hedder Josef Schütz, er den hidtil ældste person, der bliver retsforfulgt for sin rolle under Holocaust.

Han arbejdede i koncentrationslejren Sachsenhausen fra 1942 til 1945.

Gjorde 'intet overhovedet'

Han har under retssagen nægtet sig skyldig og sagt, at han gjorde 'intet overhovedet' og ikke var bekendt med forbrydelserne i lejren.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg er her, sagde han mandag ved sagens afrunding.

Anklagerne mener dog, at han 'forsætligt og af egen fri vilje' deltog i forbrydelserne, da han var vagt i koncentrationslejren.

Over 200.000 personer - herunder jøder, romaer og homoseksuelle - blev dræbt i Sachsenhausen mellem 1936 og 1945.

Dræbte fanger med giftgas

Anklagerne mod Josef Schütz lød blandt andet, at han hjalp med at henrette en gruppe sovjetiske fanger i 1942. Han var dengang 21 år.

Han var også anklaget for at dræbe fanger 'med giftgassen Zyklon B'.

Under retssagen er Schütz kommet med flere modstridende udtalelser. Han har forklaret sig med, at han har 'blandet tingene sammen' i sit hoved.

Schütz har ikke været indespærret i forbindelse med retssagen, der begyndte i 2021. Sagen er flere gange blevet udskudt på grund af hans helbred.

Trods tirsdagens dom ventes han heller ikke reelt at blive fængslet på grund af sin høje alder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Efter Anden Verdenskrig har Schütz arbejdet som landmand og låsesmed.

Hans forsvarsadvokat Stefan Waterkamp siger, at de vil anke dommen.

Flere personer er de seneste godt ti år dømt for deres roller under krigen.