101-årig italiensk mand udskrevet: Raskmeldt for coronavirus

En 101-årig mand fra Rimini i Italien er blevet udskrevet fra hospitalet efter at være blevet raskmeldt for covid-19.

Det fortæller Riminis borgmester, Gloria Lisi, ifølge CNN. Det italienske medie TGCOM24 har blandt mange andre også skrevet historien.

Manden er i medierne kun blevet omtalt som 'hr. P'. Han blev i sidste uge indlagt på hospitalet i Rimini efter at være blevet testet postiv for coronavirus.

I går, torsdag, er han blevet raskmeldt og udskrevet, og borgmesteren kalder hans hurtige bedring 'helt ekstraordinær' og udtaler til medierne, at det giver 'håb for fremtiden'.

- Hr. P klarede den. Familien bragte ham hjem i går aftes. For at vise os, at selv når man er 101 år, så er fremtiden ikke mejslet i granit, siger Gloria Lisi ifølge CNN.

Den 101-årige mand blev født i 1919 - altså midt under den spanske syge, som menes at have taget livet af mellem 30 og 50 millioner mennesker verden over.

I alt er 9134 mennesker, der var smittet med coronavirus, døde i Italien. Fredag 27. marts meldte landet om sit hidtil højeste dødstal på et enkelt døgn.