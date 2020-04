101-årig mand rask efter coronavirus

En britisk mand på 101 år er kommet sig efter at have været ramt af coronavirus

Britiske Keith Watson fra Worcestershire i England er i en alder af 101 år kommet sig efter at være smittet med coronavirus.

Han blev behandlet i to uger på Alexandra Hospital i Redditch og kunne torsdag vende hjem igen - raskmeldt. Det skriver Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust, der administrerer hospitalet, på Facebook.

I opslaget, der i skrivende stunde er delt 8500 gange, står der blandt andet 'Godt gået til alle på Ward 12 på Alexandra Hospital for at passe så godt på Keith i de seneste to uger'.

Keith Watsons svigerdatter, Jo Watson, har til BBC Hereford and Worcester fortalt, at hendes svigerfar har det godt, og at han er kommet sig 'fantastisk'.

- Han var på hospitalet, fordi han skulle opereres efter være væltet på sit plejehjem, og det var voldsomt nok i en alder af 101, men det klarede han, fortæller svigerdatteren.

- At have klaret operationen er en ting, men da vi så får at vide, at han er testet positiv, så tænkte vi det værste. Men han er forbløffende af sin alder, siger Jo Watson.