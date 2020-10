1017 nye registrerede smittetilfælde

Der er konstateret 1017 nye smittetilfælde de sidste 24 timer, og seks er døde, oplyser Statens Serum Institut onsdag i en daglig opgørelse.

Det er det højeste antal registreret på et døgn, men tallet har tidligere været oppe på 1056 - her var tallet dog for 28 timer på grund af forsinkelser.

Antallet af indlagte falder med en til 136. Imens er 18 på intensiv, og 15 er i respirator.

Københavns Vestegn topper fortsat

Smitten er fortsat høj i Københavns Vestegn, hvor Høje-Taastrup topper med 206 nye tilfælde.

Lige under ligger Ishøj, Albertslund, Brøndby og Hvidovre.

Alle disse kommuner ligger over 200 smittede per 100.000 indbyggere de sidste syv dage.

Det er nu kun Morsø, Bornholm, Ærø og Samsø, hvor man ikke har bekymrende smittetal i kommunen.