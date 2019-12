102-årig afslører: Her er kilden til et langt liv

En amerikansk veteran fra Anden Verdenskrig har ifølge ham selv løsningen på, hvordan man opnår et langt liv

Hvad er kilden til et langt liv, har du måske undret dig over? Andrew E. Slavonic fra USA mener, han har svaret.

Den nu 102-årige krigsveteran bunder en Coors Light-øl hver dag ved fire-tiden, og det er ifølge Andrew sådan, han er rundet århundret.

Vanen startede for 16 år siden, og før det hældte han almindelige Coors-øl ned.

Dette er øllene, Andrew har hældt ned hver dag de seneste 16 år. Foto: Ed Andrieski/Ritzau Scanpix

Slavonic var soldat under Anden Verdenskrig, hvor han var skød fra flyene B24 Liberator og B17 Flying Fortress, ligesom han trænede nye piloter. Selvom veteranen har oplevet sit gennem de over 100 år, så kan man ikke mærke det, fortæller sønnen Bob.

- Når folk spørger til min far, og jeg siger, han er fyldt 102, så tror det ikke på det. De tror nærmere, han er i 70'erne siger Bob.

- Der er jo ikke mange krigsveteraner tilbage, især ikke i Pittsburgh, og især ikke nogen, der drikker en bajer hver dag klokken fire, tilføjer han.

Sønnen fortæller også, hvordan faderen er blevet et hit på internettet, efter drikkevanen kom frem i det offentlige.

Men også det tager 102-årige Andrew i stiv arm.

- Det har været noget af et år for far. Han har aldrig rigtig fået så meget opmærksomhed før. Jeg tror virkelig, han nyder det, siger sønnen.

