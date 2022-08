103 ansatte er stukket af fra kontrol

Når politiet, Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen tager ud på kontroller for at tjekke, om udenlandske firmaer og ansatte har rent mel i posen, så sker det ganske ofte, at nogle af de udenlandske ansatte får meget travlt med at komme væk.

Så travlt, at de vælger at tage flugten over plankeværket.

Sidste år stak 103 arbejdere således af fra myndighedernes tilsynsførende, da de besøgte 34 arbejdspladser, skriver Fagbladet 3F.

Det fremgår af et svar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til Folketinget.

Antallet er det højeste i de seneste fem år, viser en gennemgang af de seneste års rapporter, som Fagbladet 3F har lavet.

I 2020 var der 70 personer, der stak af fra kontrollerne, mens antallet i 2019 var nede på 68 personer. Senest antallet af personer, der stak af fra kontrollerne var så højt, var i 2017.

Og det viser ifølge Søren Kaj Andersen, lektor på Københavns Universitet og centerleder på FAOS – Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, at der fortsat er god grund til at kontrollere for lovbrud på det danske arbejdsmarked.

- Når så mange tager benene på nakken og stikker af fra kontrollerne, viser det, at der stadig er noget at komme efter, når myndighederne er ude og kigge, siger han.

- Det understreger, at vi trods kontroller og større indsats ikke har fået bekæmpet social dumping og lovbrud på danske arbejdspladser endnu. Problemerne omkring social dumping fortsætter med at eksistere.

Illegalt arbejde

I løbet af 2021 måtte Arbejdstilsynet tage kontakt til politiet 39 gange på grund af mistanke om, at personer de mødte på social dumping-kontrollerne, udførte illegalt arbejde.

Så sent som i slutningen af juni var de tre ministre med ansvar for Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet selv med på en af de fælles social dumping-kontroller.

På en københavnsk byggeplads oplevede beskæftigelses-, skatte- og justitsministeren med egne øjne, hvordan virkeligheden er på visse danske arbejdspladser.

Her anholdt politiet således fire statsborgere fra lande udenfor EU for ikke at have dansk arbejdstilladelse.

I alt er 423 ansatte stukket af fra kontroller over de seneste fem år, hvor Arbejdstilsynet har registreret omfanget.