1038 konstateret smittet med covid-19

Det seneste døgn er der blevet registreret 1038 smittetilfælde med coronavirus. Antal indlagte er faldet med 12 til 101. Der er tre nye dødsfald.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

62.909 PCR-test er blevet foretaget det seneste døgn.

Det giver en positivprocent - andelen af smittede - på 1,65 procent.

Derudover er der foretaget 99.844 lyntest. De positive tilfælde fra lyntest indgår ikke i statistikken om smittetilfælde.

Det bekymrer overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital Christian Wamberg, at det daglige smittetal fortsætter med at ligge på over 1000.

Han forventer, at det daglige smittetal vil stige i løbet af de kommende uger.

- Om tre uger snakker vi om 1500, og om en måned snakker vi måske om 2000. Nu er det i vækst, og restriktionerne er på vej den anden vej i samfundet, og jeg tror ikke, befolkningen lige er gearet til at gennemføre en lang række restriktioner.

- Man kan lidt frygte, hvordan det kommer til at sprede sig. Specielt i den uvaccinerede del af befolkningen. Jeg synes da godt, man kan begynde at hæve øjenbrynene og være en lille smule bekymret, siger Christian Wamberg.

Det er vigtigt, at dem, der ikke er vaccineret mod covid-19, bliver det, siger han.

- Delta-varianten er noget mere smitsom, end det vi har kendt tidligere. Den vil krybe ud i flere kroge. Og der hvor smitten er voldsomst, er på Københavns Vestegn, og det er også der, hvor færrest er vaccineret. Det kan man da godt blive bekymret over, siger han.

Lige omkring 1000 dagligt smittede er dog ikke i sig selv et problem, pointerer Christian Wamberg.

- Nej, ikke så længe det er 1000 20-30-årige, som ikke bliver rigtig syge, siger han.

Dagens dødstal på tre er blandt de højeste, der er registeret i sommerperioden.

Der blev senest registreret tre dødsfald 27. juli. De fleste dage i sommeren har budt på ingen eller et enkelt dødsfald.

Dermed er Danmark oppe på 2558 coronadødsfald siden marts 2020.

Antallet af smittede har været relativt stabilt den seneste måned, og fra lørdag bliver restriktionerne lempet yderligere i Danmark.

Arealkravet bliver ophævet, og Transportministeriet kræver ikke længere, at man benytter sig af mundbind i kollektiv trafik.

Siden torsdag har 5976 personer fået det første vaccinestik. Dermed har i alt 73,8 procent af befolkningen påbegyndt vaccination mod covid-19.

I alt er 3.702.158 personer færdigvaccineret i Danmark.