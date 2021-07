1055 nye smittede med coronavirus

Der er registreret 1055 nye smittetilfælde med corona det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

Det er det højeste siden 27. maj, hvor tallet var 1119.

Dermed fortsætter tendensen, hvor smittetallet har været stigende siden slutningen af juni.

Åse Bengård Andersen, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, synes, at det går i den forkerte retning.

- Det gælder stadigvæk, at det er de unge, der bliver smittet, og det er især i København og Aarhus. Det er jeg jo lidt ked af at se, lyder det.

1,26 procent af de 83.701 PCR-test, der er kommet svar på det seneste døgn, er positive. Det er ikke set højere siden 15. januar.

Antallet af indlagte stiger med 10 til 47. Antallet af indlagte har været stigende siden 10. juli, men det ligger dog fortsat i den lave ende sammenlignet med tidligere på året.

I begyndelsen af januar var der 964 coronaindlagte på de danske hospitaler.

Ifølge Åse Bengård Andersen er det da også stadig lave tal.

- Men vi vil jo helst undgå, at der går mange smittede rundt, fordi der stadig findes sårbare mennesker, som måske bliver syge og skal indlægges, lyder det.

Af de 47 indlagte ligger 10 på en intensivafdeling. Ni af dem får hjælp af en respirator.

Der er ingen nye dødsfald.

Tirsdag er kontakttallet desuden opgjort til 1,3. Det vil sige, at 10 smittede i gennemsnit vurderes at smitte 13 andre.

I øjeblikket diskuteres det politisk, om de sidste coronarestriktioner bør fjernes tidligere, end det er planlagt.

Åse Bengård Andersen mener ikke, at den nuværende coronasituation peger i retning af at give yderligere los.

- Om det er de rette restriktioner, vi har, hvor man giver lov til større sportsbegivenheder, mens mere stilfærdige begivenheder er underlagt restriktioner, kan man jo diskutere.

- Men jeg må sige, at jeg godt kan forstå, at man ikke får lyst til at løsne mere, sådan som det ser ud nu, lyder det.

Der er også blevet foretaget 163.302 antigentest - også kaldet lyntest - de seneste 24 timer. Resultaterne af disse tages dog ikke med i de daglige smittetal, da der er stor usikkerhed forbundet med dem.

I Danmark fortsætter vaccineudrulningen med at vinde frem.

Knap 90.000 er blevet vaccineret med en coronavaccine siden mandag.

Det betyder, at 41,1 procent af befolkningen nu kan kalde sig færdigvaccineret svarende til 2.403.791 personer.

63,8 procent har modtaget mindst ét stik.