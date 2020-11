1058 nye coronatilfælde: Smittetal udvikler sig stabilt

De danske sundhedsmyndigheder har registreret yderligere 1058 smittetilfælde med corona, fremgår det af Statens Serum Instituts daglige opdatering søndag.

Dermed har antallet af nye smittetilfælde i seks dage befundet sig stabilt omkring de 1000. Over de samme dage har antallet af prøver også befundet sig stabilt i et leje på mellem 71.000 og 80.000.

Ifølge Christian Wejse, der er infektionslæge og lektor i global sundhed på Aarhus Universitet, tyder søndagens tal på, at udviklingen i coronasmitte har stabiliseret sig.

- Det viser en epidemi, der ikke er decideret aftagende. Men smittekurven ser ud til at have toppet og er affladet, siger han.

- Og så ser vi med nogen forsinkelse, at det høje antal smittede med over 7000 testet positiv per uge, som vi har haft i over i nogle uger, har medført et stigende antal indlagte.

Med de 1058 registreret i søndagens opdatering, har myndighederne i denne uge registreret i alt 7906 nye smittetilfælde.

I den foregående uge blev der registreret 8770.

I søndagens opdatering kan man læse, at antallet af indlagte med corona på de danske sygehuse fortsætter med at vokse. I søndagens opdatering er 259 indlagt.

Dermed har weekenden øget antallet af indlagte med 23 - eller lige under ti procent.

Selv om det ikke er godt nyt, at antallet af indlagte stiger, bemærker Christian Wejse dog, at det ikke behøver være lige så alvorligt, som da antallet indlagte steg hidsigt i foråret.

Det skyldes, at de personer, som bliver indlagt her i efteråret, har nogle lidt andre karakteristika end i foråret.

- Generelt er de lidt yngre og knap så præget af andre sygdomme, fordi de har kortere forløb. Det går lidt lettere med at få dem udskrevet igen, siger Christian Wejse.

- Derfor er det heller nødvendigvis et stort problem, at vi har et stort antal indlagte i det her døgn.

Der er registreret yderligere tre dødsfald hos personer med corona.